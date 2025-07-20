Боздошти рӯҳонии мусалмон дар Оҳайо ва эътирозҳои густурдаи ҳомиёни вай

Ба гузориши Хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт(а) — Абно — Айман Сулаймон, рӯҳонии мусалмони мисриёришта ва сокини иёлати Оҳайои Амрико, пас аз муроҷиа ба идораи муҳоҷират барои пайгирии вазъияти қонунии худ, боздошт шуд. Мақомоти муҳоҷиратии Иёлоти Муттаҳида муддаианд, ки Сулаймон ба далели узвияти пешин дар ниҳоде мазҳабӣ дар Миср, ки ба гуфтаи онон бо терроризм муртабит аст, салоҳияти идомаи дарёфти паноҳандагиро надорад.
Сулаймон, ки собиқаи рӯзноманигорӣ дар ҷараёни инқилоби Мисрро дорад, аз соли 2014 ба Амрико муҳоҷират карда ва дар соли 2018 паноҳандагӣ дарёфт карда буд. Вай то замони боздошт, ҳамчун рӯҳонӣ дар бемористони кӯдакони Синсинатӣ фаъолият мекард.
Боздошти ин рӯҳонӣ бо вокунишҳои густурда дар сатҳи маҳаллӣ ва миллӣ ҳамроҳ шудааст. Дар эътироз ба ин иқдом, ҷамъе аз ҳомиёни вай дар пули Роблинг байни Синсинатӣ ва Ковингтон таҷаммуъ карданд. Пулис бо мудохила, 13 нафар, аз ҷумла ду хабарнигорро боздошт кард ва ононро ба эҷоди ихтилол дар назми умумӣ ва мамониат аз хадамоти изтирорӣ муттаҳам сохт.
Дар ҳоли ҳозир, додгоҳи федеролӣ нақли макони Сулаймон аз Оҳайоро манъ карда ва ҷаласаи расидагӣ ба дархости васиқаи вай ба зудӣ баргузор хоҳад шуд. Вукалои ӯ таъкид доранд, ки дар сурати бозгашт ба Миср, ҷони вай дар хатари ҷиддӣ қарор хоҳад гирифт.
