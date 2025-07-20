  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Таҳлилгари саҳюнист: Исроил ба ҳеҷ ваҷҳ ба пирӯзӣ дар Ғазза наздик нест

20 Июл 2025 - 11:45
News ID: 1709718
Source: ABNA
Таҳлилгари саҳюнист: Исроил ба ҳеҷ ваҷҳ ба пирӯзӣ дар Ғазза наздик нест

Таҳлилгари низомӣ Ави Ашкеназӣ дар рӯзномаи Маарив ҳушдор дод, ки Исроил дар ҷанги Ғазза ба бунбаст расида ва ҳеҷ нишонае аз пирӯзӣ мушоҳида намешавад. Ӯ бар зарурати таваққуфи даргириҳо ва тамаркуз бар тавофуқоти табодули асирон таъкид кард.

Ба гузориши Хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт(а) — Абно — Ави Ашкеназӣ, таҳлилгари низомии рӯзномаи Маарив, дар таҳлиле ҷадид эълом кард, ки режими саҳюнистӣ дар ботлоқи ҷанги Ғазза гирифтор шуда ва ҳеҷ нишонае аз наздик шудан ба пирӯзӣ вуҷуд надорад.

Вай таъкид кард, ки замон он расидааст, ки маневрҳои расонаӣ поён ёфта ва ин ҷанг мутаваққиф шавад.

Ашкеназӣ ба мушкилоти низомии Исроил, аз ҷумла фарсудагии нерӯҳо ва камбуди таҷҳизоти пешрафта ишора карда ва хостори поёни даргирӣ ва талош барои тавофуқоти табодули асирон шудааст.

Your Comment

You are replying to: .
captcha