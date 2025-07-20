Таҳлилгари саҳюнист: Исроил ба ҳеҷ ваҷҳ ба пирӯзӣ дар Ғазза наздик нест

Ба гузориши Хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт(а) — Абно — Ави Ашкеназӣ, таҳлилгари низомии рӯзномаи Маарив, дар таҳлиле ҷадид эълом кард, ки режими саҳюнистӣ дар ботлоқи ҷанги Ғазза гирифтор шуда ва ҳеҷ нишонае аз наздик шудан ба пирӯзӣ вуҷуд надорад.
Вай таъкид кард, ки замон он расидааст, ки маневрҳои расонаӣ поён ёфта ва ин ҷанг мутаваққиф шавад.
Ашкеназӣ ба мушкилоти низомии Исроил, аз ҷумла фарсудагии нерӯҳо ва камбуди таҷҳизоти пешрафта ишора карда ва хостори поёни даргирӣ ва талош барои тавофуқоти табодули асирон шудааст.
