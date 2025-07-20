Вазири дифои Исроил: Ҷануби Сурия минтақаи холӣ аз силоҳ боқӣ мемонад

Ба гузориши Хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт(а) — Абно — рӯзномаи «Ҷерузалем Пост» ба нақл аз «Йисроил Катс» вазири дифои режими саҳюнистӣ гузориш дод, ки минтақаи ҷануби Сурия бояд минтақаи холӣ аз силоҳ боқӣ бимонад.
Катс бо ишора ба беэътимодии Исроил ба Аҳмад Аш-Шараъ, раиси давлати муваққати Сурия, таъкид кард: "Гурӯҳҳое, ки имрӯз дар ҳоли ҳадаф қарор додани Друзҳо ҳастанд, фардо Исроилро ҳадаф хоҳанд гирифт."
Вай ҳамчунин аз тавофуқи худ бо «Пит Ҳигсст» вазири дифои Амрико барои иҷрои иқдомоте муштарак бо ҳадафи таъмини амнияти манофеи Исроил ва Амрико дар Ховари Миёна хабар дод.
Катс гуфт, ки дар дидори муассире дар Пентагон, мавзӯъоти стратегӣ ва минтақаиро бо ҳамтои амрикоии худ мавриди баррасӣ қарор додааст.
Дар ҳамин росто, расонаҳои исроилӣ гузориш доданд, ки ду ҳазор низомӣ ва амниятии друзӣ ҳозир дар артиши Исроил барои ҷангидан дар канори Друзҳои сокини устони Сувайдои Сурия, эъломи омодагӣ кардаанд.
Ба мувозоти он, Вазорати беҳдошти режими саҳюнистӣ низ эълом карда, ки дар ҳоли омодасозӣ барои ирсоли таҷҳизоти пизишкӣ ва дору ба устони Сувайдои Сурия аст. Тибқи гузоришҳо, ин кӯмакҳо аз тариқи ниҳодҳои амниятӣ ва низомии Исроил ва пас аз дарёфти муҷаввизҳои лозим, мунтақил хоҳанд шуд.
Рӯзи чаҳоршанбеи гузашта, Исроил ҳамлаҳои ҳавоии густардае ба Димишқ анҷом дод, ки тайи он, сохтмонҳои Вазорати дифоъ, ситоди кулли артиш ва атрофи қасри раёсатҷумҳурӣро ҳадаф қарор дод. Дар пайи ин ҳамлаҳо, нерӯҳои исроилӣ ба баландӣҳои Ҷӯлони ишғолӣ мунтақил шуданд. Мақомоти исроилӣ иддао карданд, ки ин иқдомот ба манзури ҳифозат аз Друзҳо дар ҷануби Сурия сурат гирифтааст.
Дар ҳамин замина, Бинямин Нетаняҳу, нахуст вазири режими саҳюнистӣ, дар паёми видеоӣ изҳор дошт, ки артиши Исроил барои Друзҳо дар Сурия талош мекунад.
Дар муқобил, бархе аз раҳбарони друзӣ дар минтақаи Ас-Сувайдо хоҳони мудохилаи байналмилалӣ шудаанд, ки шомили дархости кӯмаки мустақим аз Исроил низ будааст.
Бар асоси гузоришҳо, артиши Исроил эълом карда, ки чанд ҳадафи низомӣ дар Димишқ ва атрофи қасри раёсатҷумҳурӣро ҳамзамон бо ҳамла ба ситоди кулли артиш, мавриди исобат қарор додааст. Ҳамчунин манотиқи дигаре аз ҷумла шаҳрҳои Қатана, Даръа ва масирҳои мунтаҳӣ ба ин манотиқ дар ҷануби Сурия низ ҳадафи ҳамлаҳо қарор гирифтаанд.
