Эътироз ба маҳрумияти дармонӣ; бародари шаҳиди баҳрейнӣ дар зиндон эътисоби ғизо кард

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(ъ) ـ Абно ـ «Ҳоҷ Мунир Мушаймоъ» аз зиндониёни сиёсӣ дар Баҳрейн, эълом кардааст, ки дар эътироз ба маҳрумият аз дарёфти хадамоти дармонӣ дар зиндони Ҳавзу-л-Ҷофф, тасмим ба эътисоби ғизо гирифтааст.
Вай таъкид кардааст, ки вазъияти саломатии ҷисмониаш ба шиддат рӯ ба вахомат гузошта, аммо масъулони зиндон аз интиқоли ӯ ба марокези дармонӣ худдорӣ кардаанд.
Модари вай, «Умму-ш-Шаҳид Сомӣ Мушаймоъ», низ аз масъулон хоста то масъулияти вазъияти писарашро бипазиранд ва барои озодии фурии ӯ иқдом кунанд.
Аз замони боздошти Ҳоҷ Мунир Мушаймоъ, вакили мудофеи ӯ ҳанӯз муваффақ ба дастрасӣ ба парвандаи қазоии вай нашуда, чаро ки додситонии кулл ҳар бор ба баҳонае бидуни таваҷҷуҳ ба вазъияти ҷисмонии ӯ, боздошташро тамдид кардааст.
Одил Ал-Марзуқ, ҳуқуқдони баҳрейнӣ низ бо ҳузур дар манзили хонаводаи Мушаймоъ, бо онон ибрози ҳамдардӣ карда ва хостори расидагии фурии пизишкӣ ва эҳтиром ба ҳуқуқи қонунии вай шудааст.
Гуфтанӣ аст, ки неруҳои шибҳинизомии вобаста ба режими Баҳрейн, шомгоҳи ҷумъа 20 июни 2025, манзили Ҳоҷ Мунир Мушаймоъро дар минтақаи Ас-Санобис ба таври ногаҳонӣ ва бидуни муҷаввизи қонунӣ юриш бурда ва бо эҷоди раъбу ваҳшат дар миёни хонавода, ӯро боздошт карданд. Ин неруҳо зимни тахриби васоили манзил, телефони ҳамроҳи шахсии ӯро забт ва маблағе пули нақдро низ сарқат карданд.
Аз он замон то кунун, додситонӣ бидуни ироаи ҳар гуна далели қонунӣ, боздошти вайро ба таври мукаррар тамдид кардааст.
Ҳоҷ Мунир Мушаймоъ, бародари «Шаҳид Сомӣ Мушаймоъ» аст, ки дар январи 2017 ба ҳамроҳи «Аббос Ас-Самӣъ» ва «Алӣ Ас-Санкӣс» ба иттиҳомоти сохтагӣ эъдом шуд. Аз он замон, хонаводаи ин шаҳид аз сӯи режими Баҳрейн мавриди пайгирӣ ва фишорҳои мудовам қарор гирифтаанд, ҳатто модари солхӯрдаи вай низ аз ин озорҳо дар амон набудааст. Хонаводаи Мушаймоъ ҳамчунон бар бегуноҳии фарзандашон пойфишорӣ карда ва хоҳони муҳокимаи омилони ин ҷиноятҳо ҳастанд.
