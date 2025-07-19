Вокуниши Муҳсин Ризоӣ ба таҳаввулоти ахири Сурия

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) — Абна — фармондеҳи Сипоҳи посдорон дар даврони ҷанги таҳмилӣ, ба таҳаввулоти ахири Сурия ва вуқӯъи даргириҳои низомӣ дар ин кишвар вокуниш нишон дод.
Муҳсин Ризоӣ дар ҳисоби корбарии худ дар шабакаи иҷтимоии X бо ишора ба таҳаввулоти ахир дар Сурия, навишт: «Сулҳ аз тариқи қудрат» яъне: Ҷӯлонро бубахшед, шарути Тел-Авивро бипазиред, дарҳоро барои Амрико боз кунед ва агар бомбаборон шудед эътироз накунед. Ин қонуни ҷадид ва нонавиштаи минтақа аст. Арабҳо бедор шавед!
