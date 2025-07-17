Гузориши Ассошиэйтед Пресс аз ҷузъиёти тавофуқи се кишвари аврупоӣ дар бораи Эрон

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт(а) — Абно — ба гуфтаи ду мақоми амрикоӣ ва ду дипломати аврупоӣ, ки хостанд номашон фош нашавад, сафирони се кишвари Англия, Фаронса ва Олмон дар Созмони Милал рӯзи сешанбе дар дафтари намояндагии Олмон бо якдигар дидор карданд, то дар мавриди тавофуқи эҳтимолӣ бо Эрон ва ё амали муҷаддади таҳримҳо алайҳи ин кишвар гуфтугӯ кунанд.
Мақомоти амрикоӣ ҳамчунин гуфтанд, ки ин мавзӯъ дар тамоси телефонӣ рӯзи душанбе байни «Марко Рубио» вазири умури хориҷаи Иёлоти Муттаҳида ва вазирони умури хориҷаи ин се кишвар низ матраҳ шуд.
Вазорати умури хориҷаи Амрико рӯзи сешанбе пас аз ин тамоси телефонӣ эълом кард, ки ин чор нафар дар бораи итминон аз надамидани Эрон ба силоҳи ҳастаӣ суҳбат кардаанд.
Англия, Фаронса ва Олмон бахше аз тавофуқи ҳастаии 2015 бо Эрон, маъруф ба барномаи ҷомеъи иқдоми муштарак (БАРҶОМ) ҳастанд, ки мунҷар ба маҳдудияти барномаи ҳастаии Теҳрон дар ивази лағви таҳримҳои ин кишвар шуд, тавофуқе, ки «Доналд Трамп» раиси ҷумҳурии Амрико, дар давраи аввали раёсати ҷумҳурии худ дар соли 2018 ба таври якҷониба Иёлоти Муттаҳидаро аз он хориҷ кард.
Тройкаи Аврупо тибқи ин тавофуқ метавонанд бо истифода аз банде дар он, ки таҳти унвони механизми машаъа шинохта мешавад, таҳримҳои Созмони Милал алайҳи Эронро бозгардонанд.
«Жан Ноэл Барро» вазири умури хориҷаи Фаронса рӯзи сешанбе муддаӣ шуд, ки се кишвари аврупоӣ ҳақ доранд таҳримҳоро дубора аъмол кунанд.
Вазорати умури хориҷаи Фаронса дар баёнияе пас аз нишасти вазирони умури хориҷаи Иттиҳодияи Аврупо дар Брюссел эълом кард: "Барро дар мавриди Эрон, бар авлавияти аз саргирии музокирот барои эҷоди як чорчӯби дарозмуддат барои барномаи ҳастаии Эрон таъкид кард. Фаронса, Олмон ва Бритониё бидуни тааҳуди қобили тасдиқ аз сӯи Эрон то ҳадди аксар поёни моҳи август ҳақ доранд, таҳримҳои Созмони Милалро, ки 10 сол пеш лағв шуда буданд, дубора аъмол кунанд."
Бинобар гузориши хабаргузории Ассошиэйтед Пресс, дипломатҳо ҷузъиёти тавофуқи мавриди назар миёни тройкаи аврупоиро ироа накарданд.
«Сайид Аббос Ароқчӣ» вазири умури хориҷаи Эрон дар рӯзҳои ахир гуфт, ки Теҳрон дар сурати тазмини надамидани ҳамлаҳои бештар, пас аз ҳамлаҳои Исроил ва Амрико ба тасосисоти ҳастаии худ, аз саргирии музокироти ҳастаӣ бо Иёлоти Муттаҳидаро хоҳад пазируфт.
Вай гуфт, ки бояд "тазмини муҳкаме مبنی бар такрорнашудани чунин иқдомоте вуҷуд дошта бошад" ва таъкид кард, ки "ҳамла ба тасосисоти ҳастаии Эрон, дастрасӣ ба як роҳҳалро душвортар ва печидатар кардааст."
Режими саҳюнистӣ дар ҳоле ҳамлаҳои мутаҷовизонаи худ алайҳи Эронро дар бомдоди 13 июн ба баҳонаи муқобила бо таҳдиди ҳастаии Эрон оғоз кард, ки Теҳрон ва Вошингтон дар ҳоли музокира барои дастибӣ ба тавофуқе дар хусуси барномаи ҳастаии Эрон ва таҳримҳои ин кишвар буданд. Иёлоти Муттаҳида сипас чанд рӯз пас аз оғози ҷанг дар ҳамроҳӣ бо Исроил, се сайти ҳастаии калидӣ дар Эронро ҳадаф қарор дод.
