Нетаняҳу: "Агар Трамп намебуд, ман бар зидди Эрон пирӯз намешудам!"

Бино ба гузориши хабаргузории Абно, бо истинод ба Ал-Ҷазира, сарвазири режими сионистӣ дар мусоҳиба бо шабакаи амрикоии Фокс Нюз гуфт: "Ман ба ҳамкорӣ бо президент Трамп ва иттиҳодияҳои эҳтимолӣ бо дӯстонамон дар Ховари Миёна эътимоди зиёд дорам. Созишномаи 'Иброҳим' метавонад густариш ёбад ва воқеияти наве дар Ховари Миёна ба вуҷуд ояд."
Бинямин Нетаняҳу дар идомаи ин мусоҳиба ва бо такрори хаёлпарастиҳо дар бораи пирӯзӣ дар таҷовузи 12-рӯза ба Эрон иддао кард: "Бидуни ҳузури раҳбари бузурги ҷаҳони озод, яъне президент Трамп, ман дар Эрон ба пирӯзӣ намерасидам. Мо Эрон ва меҳвари онро шикаст додем ва Ховари Миёна акнун пас аз ҷанги 12-рӯза фарқ дорад."
Вай дар идомаи ёвагӯиҳояш афзуд: "Эрон як сол фурсат дошт то беш аз як бомби ҳастаӣ бисозад. Президент Трамп оқилона аз зӯр алайҳи Эрон истифода кард ва пас аз ин ҳамла мо натиҷаҳои зиёди сулҳомез барои истифода дорем."
Нетаняҳу дар бахши дигари мусоҳиба бо Фокс Нюз ва бар хилофи гузориши ҳатто расонаҳои амрикоӣ дар хусуси муваффақ набудани ҳамлаи Амрико ба тасоҳилоти ҳастаии Эрон иддао кард: "Иттилооти мо нишон медиҳад, ки урани ғанӣшудаи Эрон дар зери замин дафн шудааст ва ҳеҷ нишонае барои исботи хилофи он вуҷуд надорад. Ман бовар надорам, ки Эрон дар ҳоли ҳозир тавоноии ҳастаӣ дошта бошад ва ба хубӣ медонад, ки агар саъй кунад ба барномаи ҳастаӣ баргардад, мумкин аст он чи иттифоқ афтод, такрор кунем."
Сарвазири режими ишғолгар бидуни ишора ба ҳамлаҳои киберӣ ва иттилоотӣ ба зерсохтҳои ин режим, ки аз сӯи маҳофили дохилии ин режим ҳам таъйид шудааст, иддао кард: "Исроил акнун яке аз ду қудрати ҷаҳонӣ дар амнияти киберӣ аст ва мо ба шарофати мағзҳо ва ибтикори амали худ аз Чин пешӣ хоҳем гирифт."
