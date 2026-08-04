Челик: Ҳадафи ягонаи «шабакаи кушторҳои нажодӣ (ҷинояти геносид) Нетанёҳу» — несту нобудии комили Ғазза мебошад

Ба гузориши агентсии хабарии Абна ба нақл аз Анатолӣ, Ӯмар Челик, муовини раиси Ҳизби адолат ва рушди Туркия ва сухангӯи ин ҳизб, дар як саҳмия дар суроғаи худ дар як шабакаи иҷтимоӣ ҳамлаҳои охирини режими сионистӣ ба ноҳияи Ғаззаро маҳкум кард.
Сухангӯи ҳизби ҳокими адолат ва рушди Туркия дар ин бора навишт: «Ҳадафи ягонаи Нетанёҳу несту нобудии комили Ғазза мебошад. Ин масъала, душманӣ бо тамоми арзишҳои инсонӣ аст. Нетанёҳу бо таҷовузи худ, акнун дар ҳоли вайрон кардани сиёсатҳои тамоми кишварҳоест, ки тарафдори сулҳ ҳастанд.»
Сипас ӯ илова кард: «Шабакаи Нетанёҳу ба куштан идома медиҳад. Ин «шабакаи кушторҳои нажодӣ» ба наздикӣ беш аз 30 нафар ғайринизомиёнро дар Ғазза кушта (шаҳид карда) ва марказҳои тиббиро ҳадаф қарор додааст.»
Челик тазаккур дод: «Ин ҳамлаҳо бевосита пас аз тавофуқ дар бораи нақшаи роҳе, ки амалисозии нақшаи сулҳи Ғаззаро мумкин месозад, анҷом шуд. Ин бори дигар нишон медиҳад, ки шабакаи Нетанёҳу ҳар қадамеро барои расидан ба сулҳ ҳамчун душман мебинад.»
Your Comment