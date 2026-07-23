Даъвои Трамп: даргирӣ бо Эрон «маҳдуд» аст / Ба гулӯгоҳҳо эҳтиёҷ надорем!

Ба гузориши агентсии иттилоъотии «Меҳр» ба нақл аз шабакаи «Россия ал-Юм», Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико, дар изҳороте дар бораи таҷовузи кишвараш ба Эрон даъво кард: ман онро «даргирии маҳдуд» меномам; зеро мо [дар ҳоли ҳозир] танҳо ба даргирии маҳдуд бо Эрон ворид шудаем.
Вай инчунин даъво кард, ки Эрон зери фишори ҳамлаҳо қарор дорад ва ин боиси майл ба дастёбии созиш шудааст, аммо ба даъвои ӯ «Теҳрон ҳанӯз барои ин созиш омода нест.»
Даъвои Трамп дар ҳоле баён мешавад, ки худи Амрико борҳо мизи музокиротро тарк карда ва таҷовуз ба Эронро бар масири дипломатӣ афзал донистааст.
Трамп дар идома даъво кард, ки Эрон ба зудӣ барои дастёбӣ ба созиш омода хоҳад шуд.
Раиси ҷумҳурии Амрико инчунин даъво кард, ки кишвараш ба гулӯгоҳҳо, аз ҷумла гулӯгоҳи Ҳурмуз, эҳтиёҷ надорад, аммо амалҳоеро, ки зарур медонад, анҷом хоҳад дод.
Вай бори дигар даъво кард, ки Вашингтон ба Эрон иҷозат нахоҳад дод, ки ба силоҳи ҳастаӣ даст ёбад.
Даъвои Трамп дар бораи гулӯгоҳи Ҳурмуз дар ҳоле баён мешавад, ки гулӯгоҳи Ҳурмуз фишори зиёде бар Трамп аз ҷиҳати дохилӣ ва байналмилалӣ ворид кардааст.
Your Comment