Эътирозҳои миллионнафарӣ дар Яман дар маҳкумияти ҳамлаи мутаҷовизи саудӣ

Ба гузориши агентӣи хабарӣи Абна, шабакаи хабарӣи Ал-Масира эълом дошт, ки аз чанд соат пеш эътирозҳои васеъ дар вилояти Саъда дар маҳкумияти таҷовузи эътилофи саудӣ ба хоки ин кишвар баргузор шудааст.
Дирӯз ва дирӯз низ минтақаҳои гуногуни Яман шоҳиди баргузории эътирозҳои васеи мардумӣ дар маҳкумияти ҳамлаи режими Оли Сауд ба фурудгоҳи низомии Санъо буданд. Қабилаҳо ва мардуми Яман дар вилоятҳои Ҳаҷҷа, Ал-Маҳвит, Райма, Ад-Долӣ, Ибб, Таиз ва Амрон бо баргузории ҷамъомадҳои азим ва роҳпаймоиҳои васеъ, эътирози шадиди худро нисбат ба идомаи таҷовузоти Арабистони Саудӣ ва ҳамла ба фурудгоҳи байналмилалии Санъо изҳор карданд. Ин ҷамъомадҳо бо эълони ҳолати омодагии ҷангӣ барои хотима додан ба таҷовузот, рафъи муҳосира ва дастгирии пурраи қарорҳои роҳбарият ва нерӯҳои мусаллаҳ баргузор шуданд.
Your Comment