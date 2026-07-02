Гуфтугӯи мақомоти Русия ва Туркия дар бораи музокироти миёни Эрон ва Амрико

Ба гузориши агентсии хабарии АБНА ба нақл аз хабаргузории Риа Новости, Вазорати корҳои хориҷии Русия имрӯз, чоршанбе, бо нашри баёнияе эълом кард: Георгий Борисенко, муовини вазири корҳои хориҷии Русия, дар дидори имрӯзаш бо Танҷу Билгич, сафири Туркия дар Маскав, дар бораи тавофуқот (ёддошти тафоҳум) миёни Эрон ва Амрико гуфтугӯ кард.
Баёнияи Вазорати корҳои хориҷии Русия дар ин бора илова мекунад: дар ин дидор, ҳамчунин бар зарурати риояи пурраи ҳамаи тарафҳои дахлдор ба ин тавофуқот барои пешгирии афзоиши дубораи шиддатҳо таъкид шудааст.
Вазорати корҳои хориҷии Русия илова кард: ду тараф ҳамчунин дар бораи вазъияти низои Фаластин ва (реҷими) Исроил ва низ таҳаввулоти Сурия, Лубнон ва Либия табодули назар карданд.
Your Comment