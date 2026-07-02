Трамп: ба ҳукмронии Чин бар Канали Панама иҷоза нахоҳем дод

Ба гузориши агентсии хабарии АБНА ба нақл аз шабакаи Русия ал-Яум, Доналд Трамп, президенти Амрико, эълом кард, ки кишвараш ба Чин иҷоза намедиҳад, ки назорати Канали Панама-ро ба даст гирад.
Вай инчунин аз ҳукумати Мадрид интиқод карда гуфт: Испаниҳо узви НАТО ҳастанд, аммо узвони беҳтарин нестанд ва рафтори дуруст надоранд.
Ин вокуниши Трамп баъд аз он сурат мегирад, ки Испания ба Вашингтон дар давраи таҷовуз ба Эрон иҷозати истифода аз пойгоҳҳои низомии худро надода буд.
Трамп идома дода бо ишора ба вазъияти тарддиди баҳрӣ дар гулӯгоҳи Ҳурмуз даъво кард: Киштиҳо бо ҳаҷми бесобиқае, ки то ҳол ҳеҷ кас надида, аз гулӯгоҳи Ҳурмуз берун мешаванд; мо дар ҳоли сабти омори бесобиқа ҳастем ва нархи нафт низ дар ҳоли коҳиш аст.
Your Comment