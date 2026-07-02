Раисҷумҳури Куба: ҳадафи муҳосираи Амрико, эҷоди нооромиҳои иҷтимоӣ аст

Ба гузориши агентсии хабарии АБНА ба нақл аз шабакаи Русия ал-Яум, «Мигел Диас-Канел», раисҷумҳури Куба, эълом кард, ки муҳосира ва таҳримҳои Амрико бар зидди ин кишвар ба сатҳи ғайриқобили таҳаммул расидааст.
Вай илова кард, ки ҳадафи ин муҳосира, эҷоди нооромиҳои иҷтимоӣ дар Куба аст.
Раисҷумҳури Куба инчунин гуфт, ки Ҳавана бори дигар мавзӯъи лағви таҳримҳоро дар Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид матраҳ хоҳад кард.
Вай тасреҳ кард, ки Куба ҳар сол лоиҳаи қатъномаеро ба Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод мекунад, ки дар он хостори хотима ба муҳосираи тиҷоратӣ ва иқтисодии Амрико бар зидди ин кишвар мебошад; муҳосирае, ки беш аз 60 сол идома доштааст.
Раисҷумҳури Куба дар охир тазаккур дод, ки ин қатънома одатан аз дастгирии қатъии аксарияти кишварҳои узви Созмони Милали Муттаҳид бархурдор мешавад, аммо маҳияти ғайри иҷборӣ ва машваратӣ дорад.
Your Comment