Берни Сандерс: Трамп дар Эрон ҳазорҳо бегуноҳонро куштааст; кабинети наслкушии Нетанёҳу

Ба гузориши агентӣ хабарии «Абна», Берни Сандерс, сенатори калони амрикоӣ аз иёлати Вермонт, дар суханронии худ эълом кард: «Трамп мехоҳад 500 миллиард доллар иловагӣ ба буҷети низомӣ ихтисос диҳад ва инҳо авлавиятҳои мардум нестанд».
Ин сенатори калони амрикоӣ дар ин бора илова кард: «Трамп дар давоми маъракаи интихоботии худ ваъда дода буд, ки ба ҷангҳои бепоён хотима диҳад, аммо ҷангеро алайҳи Эрон оғоз кард, ки дар он ҳазорҳо мардон, занон ва кӯдакони бегуноҳ кушта шуданд».
Берни Сандерс сипас илова кард: «Мо ба сиёсати хориҷии ғайриахлоқӣ ва носамаровар, инчунин буҷети низомии хеле болотар аз як триллион доллар дар сол, хотима хоҳем дод. Дигар хабари сарфи миллиардҳо доллар барои ҷангҳои бепоён нахоҳад буд. Дигар хабари сарфи миллиардҳо доллар барои кабинети наслкушии Нетанёҳу дар Исроил нахоҳад буд».
Your Comment