Фармони Нетаняҳу барои бомбордони маҳаллаи ҷанубии Бейрут — Даҳи

Ба гузориши агентии хабарии Абно ба нақл аз Алҷазира, Бинёмин Нетаняҳу, сарвазири режими сионистӣ, гуфт, ки ба артиши ин режим фармон додааст, ки маҳаллаи ҷанубии Бейрут — Даҳиро ҳадафи ҳамлаҳои мушакӣ қарор диҳад.
Бинёмин Нетаняҳу, сарвазири режими сионистӣ, ва Исроил Котс, вазири ҷанги ин режим, дар эъломияи муштарак эълом карданд, ки ба артиш фармон додаанд, ҳадафҳоро дар маҳаллаи ҷанубии Бейрут — Даҳи бомбордор кунад.
Нетаняҳу ва Котс даъво карданд, ки ин қарор дар пайи идомаи ҳамлаҳои Ҳизбуллоҳ қабул шудааст. Ҳол он ки Ҳизбуллоҳи Лубнон аз замони имзои созишномаи оташбас ба муқаррароти он вафодор буда ва ҳамлаҳо алайҳи режими сионистиро қатъ карда буд ва танҳо вақте ҳамлаҳои худро оғоз кард, ки режими сионистӣ бориҳо ҳангоми вайрон кардани созишномаи оташбас ба минтақаҳои гуногуни Лубнон ҳамла карда ва дар ҳоли ҳозир низ нерӯҳои заминии худро то шимоли дарёи Литонӣ бурда ва даҳҳо деҳаи лубнониро ишғол кардааст.
