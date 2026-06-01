Ню Йорк Таймз: Трамп ба бунбаст расидааст

Ба гузориши агентии хабарии Абна, Ню Йорк Таймз дар гузорише навишт: Доналд Трамп, президенти Иёлоти Муттаҳида, ба марҳилае ворид шудааст, ки ваъдаҳои аввалини ӯ дар бораи ҳалли бӯҳронҳои байналмилалӣ бо воқеиятҳои мураккаби сиёсӣ ва низомӣ рӯ ба рӯ шудаанд.
Ин расона навишт: дар Украина, Ғазза ва ҳоло Эрон, эъломияҳои аввалини Трамп дар бораи пирӯзиҳои осон ба воқеиятҳои талх ҷой додаанд.
Ню Йорк Таймз илова кард: дар мавриди Эрон, Трамп пас аз эълони оташбас, пурра ва бехатар боз шудани гардунаи Ҳурмузро шарти поёни даргириҳо унвон кард, аммо ин ҳадаф пурра амалӣ нашуд. Ҳамчунин, ояндаи барномаи ҳастаӣ ва мушакӣ Эрон ҳанӯз ба гуфтушунидҳое вобаста аст, ки эҳтимолан ҳадди ақал 60 рӯз идома хоҳанд ёфт. Таҳлилгарон бовар доранд, ки Теҳрон бо огоҳӣ аз хоҳиши ками Трамп ба оғози дубораи ҷанг, кӯшиш хоҳад кард, ки гуфтушунидҳоро дароз кунад.
Ин расонаи амрикоӣ навишт: дар парвандаи Украина низ Трамп, ки ваъда дода буд ҷангро дар тӯли 24 соат ба поён расонад, пас аз гузашти 16 моҳ аз оғози раёсатҷумҳурияш ба муваффақияте даст наёфтааст. Русия низ хостори раванди дипломатӣ ва дарозмуддат аст, на гуфтушунидҳои муддати кӯтоҳ.
Ню Йорк Таймз илова кард: дар Ғазза низ нақшаҳои бузурҷуссаи Трамп барои халъи силоҳи ҲАМАС ва бозсозии васеи ин минтақа пешрафт надоштааст. Президенти Иёлоти Муттаҳида ҳоло бо ин воқеият рӯ ба рӯ шудааст, ки ҳалли муноқишаҳои мураккаби ҷаҳонӣ аз он чизе, ки дар аввал тасаввур мекард, душвортар аст.
