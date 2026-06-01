«Ар-Риёз»: хатари ҷанги Лубнон тамоми минтақа ва ҷаҳонро таҳдид мекунад

Ба гузориши агентии хабарии Абно, рӯзномаи арабистонии «Ар-Риёз» — расонаи расмии ҳукумати Арабистони Саудӣ — дар гузорише бо ишора ба таҳаввулоти Лубнон навишт: «Он чи имрӯз дар ҷануби Лубнон шоҳид ҳастем, шубҳаҳои ҷиддиро дар бораи ояндаи низоми байналмилалӣ ба миён мегузорад».
Ин рӯзнома қайд кард, ки васеъшавии ҳаракатҳои низомии режими сионистӣ дар дохили хоки Лубнон ва назорат бар мавқеъҳои стратегӣ дар ҷануби ин кишварро наметавон «таҳаввулоти гузарандаи амниятӣ» донист, балки бояд онро як рӯйдоди сиёсии дорои андозаҳои марбут ба консепсияи ҳокимияти миллӣ ва ҳуқуқи кишварҳо дар идораи заминҳои худ дур аз фишорҳои низомӣ ҳисобид.
Ба навиштаи ин рӯзнома, эътибори кишварҳо танҳо бо қобилияти онҳо дар муҳофизат аз марзҳояшон чен намешавад, балки бо андозаи эҳтироми ҷомеаи байналмилалӣ ба он марзҳо ва нагузоштани табдил ёфтани қудрати низомӣ ба воситаи таҳмили воқеиятҳои нав чен мешавад.
Ин рӯзнома бовар дорад, ки хатари таҳаввулоти Лубнон дар ин аст, ки таҷовузҳои низомӣ байни кишварҳо на фақат бар ду тарафи даргир таъсир мегузорад, балки қоидаҳои танзими муносибатҳои байналмилалиро зери таъсир мегузорад. Нотакорӣ нисбат ба ҳокимияти кишварҳо роҳро барои бӯҳронҳои бештар мекушояд ва эътимод ба низоми ҳуқуқии байналмилалиеро, ки барои пешгирии даргириҳо ва монеъ шудан аз таҳмили ирода бо қудрати аслиҳа таъсис ёфтааст, заиф мекунад.
«Ар-Риёз» бо таъкид бар он ки масалаи Лубнон танҳо як масалаи дохилӣ ё минтақавӣ нест, изҳор дошт, ки ин таҳаввулот қисмате аз як баҳси байналмилалии васеътар дар бораи ояндаи амният ва субот дар ҷаҳоне мебошад, ки мушкилот ва даргириҳо дар он рӯ ба афзоиш меборанд.
