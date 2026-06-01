2000 дипломат дар як соли гузашта аз давлати Амрико канор гузошта шудаанд

Ба гузориши агентии хабарии Абна, таҳқиқоти анҷомдодаи шабакаи NBC News нишон медиҳад, ки дар як соли гузашта тақрибан 2 ҳазор дипломати амрикоӣ аз давлати ин кишвар ба тарзҳои гуногун, аз ҷумла аз кор бекор кардан ё бознишастагии маҷбурӣ ҷудо шудаанд.
Бар асоси ин гузориш, иҷозати номзадӣ даҳҳо дипломат аз ҷумла Келли Адамс Смит, сафири таъиншуда дар Молдова дар феврали соли 2025 лағв шуд. То декабри ҳамон сол давлати Амрико наздики 30 сафиреро, ки қаблан дар вазифаҳои худ буданд, фарохонд. Сафирони бозгашта 90 рӯз муҳлат доштанд, то вазифаи наве пайдо кунанд ё тибқи Қонуни хадамоти хориҷии соли 1980 ба бознишастагии маҷбурӣ рӯ ба рӯ шаванд.
Дар ин гузориш омадааст, беш аз нисфи сафоратхонаҳои Амрико (тақрибан 100 сафоратхона) дар ҳоли ҳозир бе сафироне, ки аз ҷониби Сенат тасдиқ шудаанд, фаъолият мекунанд. Нисфи ҳайатҳои дипломатӣ, аз ҷумла чор кишвари халиҷи Форс дар баробари Покистон ва Қатар, бе сафир мебошанд. Сафирони Амрико дар беш аз 75% кишварҳои Африқо низ ҳузур надоранд.
Бар асоси ин гузориш, нерӯҳои калони хадамоти хориҷии Амрико дар гуфтушунидҳои сатҳи баланд оид ба ҷангҳои Украина ва Эрон ҳузур надоранд ва дар муқобил шоҳиди ҳузури Ҷаред Кушнер, домоди президенти Амрико, ва Стив Виткофф, дӯсти наздики ӯ ҳастем.
Your Comment