BBC: Эрон ба 20 пойгоҳи Амрико зарар расонд; дақиқии ҳамлаҳо боло рафтааст

Ба гузориши агентии хабарии Абно, бахши тасдиқи ҳақиқати BBC International дар гузорише навишт: «Дар асоси таҳлили тасвирҳои моҳворавӣ ва видеоҳои таҳқиқшуда, Эрон аз оғози ҷанг то ҳол ба 20 пойгоҳи низомии Амрико дар минтақа зарар расонидааст; мавзӯъе, ки нишон медиҳад, ки доираи ҳамлаҳо васеътар аз он чизе аст, ки расман эълом шудааст».
Бино ба ин гузориш, Эрон аз охири феврал то ҳол ҳадафҳоро дар ҳашт кишвари Ғарби Осиё аз ҷумла Арабистони Саудӣ, Аморат, Қатар, Кувайт, Ироқ, Урдун, Баҳрайн ва Умон ҳадаф қарор дода ва ба системаҳои пешрафтаи дифои ҳавоӣ, ҳавопаймоҳои сӯзишворӣ ва радарҳо зарарҳои ҷиддӣ ворид кардааст. Дар байни муҳимтарин зарарҳо, ба се системаи пешрафтаи дифои мушакӣ «Тед» (THAAD) дар Аморат ва Урдун ишора шудааст; таҷҳизоте, ки ҳар кадоми онҳо тақрибан як миллиард доллар арзиш доранд ва иваз кардани онҳо душвор ва вақтталаб аст.
Ҳамчунин гузориш шудааст, ки дар пойгоҳи ҳавоии «Султон бин Абдулазиз» дар Арабистони Саудӣ, ҳавопаймоҳои шинохтӣ ва сӯзишворӣ аз ҷумла як фраванди Авакс осеб дидаанд, ки арзиши ивази он то 700 миллион доллар бароварда мешавад. Дар Кувайт низ пойгоҳҳои «Али ас-Салем» ва «Урдугоҳи Арифҷон» ҳадафи ҳамла қарор гирифтаанд ва зерсохторҳое чун анбори сӯзишворӣ, ошёнаи ҳавопаймо ва таҷҳизоти алоқаӣ хароб карда шудааст.
BBC навишт: Эрон дар тӯли ҷанг, тактикаҳои худро тағйир дода ва аз ҳамлаҳои васеъи аввалӣ ба сӯи ҳамлаҳои дақиқтар ва ҳадафноктар ҳаракат кардааст; ба тавре ки ба гуфтаи таҳлилгарон, ин тағйирот сабаби афзоиши самаранокии ҳамлаҳо шудааст. Дар муқобил, баъзе коршиносони амрикоӣ бовар доранд, ки артиши Амрико дар марҳилаҳои аввали ҷанг дар интиқол ва муҳофизати таҷҳизоти худ навъи беэҳтиётӣ кардааст.
Your Comment