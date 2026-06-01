Маҷлис идоракунии гардунаи Ҳурмузро қонунӣ мекунад; Умон низ дар кор аст

Алоуддин Буруҷирдӣ, узви Комиссияи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷии Маҷлиси Шӯрои Исломӣ, дар сӯҳбат бо хабарнигори Абно дар бораи охирин вазъияти нақшаи Маҷлис барои идоракунӣ ва ҳукумрании Эрон бар гардунаи Ҳурмуз, изҳор дошт: «Мунтазирем, ки ҷаласаҳои расмии Маҷлис баргузор шавад, то ин нақшаро ба қонун табдил диҳем».
Ӯ афзуд: «Албатта, идоракунии Эрон бар гардунаи Ҳурмуз ҳам ҳамин ҳол амалӣ мешавад ва мо танҳо ба дунболи он ҳастем, ки ин нақшаро низ ба тасвиб расонем, то ин идоракунӣ беш аз пеш мустаҳкам шавад».
Узви Комиссияи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷӣ таъкид кард: «Вақте ки Амрико ташкилоти навтаъсиси моро – "Ниҳоди идоракунии роҳи обии халиҷи Форс" – таҳрим мекунад, ин маънои онро дорад, ки ҳам ҳамин ҳол Эрон бар гардунаи Ҳурмуз идоракунӣ ва эҳтиёт дорад, зеро ин ниҳоди эронӣ барои баррасии дархостҳои гузаштан аз гардунаи Ҳурмуз таъсис шуда ва Амрико онро таҳрим кардааст».
Буруҷирдӣ идома дод: «Ҳоло ҳукумратӣ, идоракунӣ ва назорати Эрон бар гардунаи Ҳурмуз амалӣ мешавад ва мо мехоҳем, ки ин мавзӯъро илова бар тартиботе, ки ҳоло дар гардуна амалӣ мешавад, дар қолаби қонун низ мустаҳкам кунем. Иншоаллоҳ, марҳилаи қонунгузории он дар Маҷлис низ анҷом хоҳад ёфт».
Узви Комиссияи амнияти миллии Маҷлис дар бораи ҷанбаҳои ҳуқуқии ин мавзӯъ гуфт: «Гардунаи Ҳурмуз дар обҳои сарзаминии Эрон ва Умон қарор дорад, бинобар ин танҳо Эрон ва Умон метавонанд дар бораи тарзи идоракунии он қарор қабул кунанд ва ҳеҷ кишвари дигаре ҳаққи дахолат дар ин мавзӯъро надорад».
Буруҷирдӣ ёдовар шуд: «Масъулони кишвари мо, аз ҷумла муовини вазири корҳои хориҷӣ, дар ин замина бо тарафи Умон гуфтугӯҳое доштаанд ва гуфтушунидҳо ҳанӯз идома доранд, то ба чаҳорчӯбе барои тарзи идоракунии муштараки Эрон ва Умон бар гардунаи Ҳурмуз даст ёбем. Бо вуҷуди фишорҳои Амрико, Умониҳо низ дар ин кор ҳастанд».
Your Comment