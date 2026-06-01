Охирин таҷовузҳои режими сионистӣ: бомбордони чанд минтақа дар ҷануби Лубнон

Ба гузориши агентии хабарии Абно ба нақл аз Алҷазира, артиши режими сионистӣ дар як ҳамлаи бесарнишин минтақаи Тули ҷануби Лубнонро ҳадаф қарор дод.
Ишғолгарони сионистӣ инчунин барои ҳафт минтақа дар Сидони ҷануби Лубнон ҳушдор эвакуатсия доданд.
Хабарнигори Алҷазира аз ду ҳамлаи ҷангандаҳои исроилӣ бар зидди Мифдун ва Ҳаруф, Кафр Табнит ва атрофи Зӯтори Шарқӣ дар Набатия хабар дод.
Ал-Маядин низ аз ҳамлаи ҷангандаҳои исроилӣ бар зидди минтақаи Шӯкин дар Набатия хабар дод.
Минтақаи Арабсолими Лубнон низ ҳадафи ҳамлаҳои режими сионистӣ қарор гирифт.
