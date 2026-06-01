Сарчашмаи таҷовуз ба дудкаши телефонии ҷазираи Сирик ҳадаф қарор гирифт

1 Июн 2026 - 21:57
News ID: 1821446
Source: ABNA
Раёсати робитаҳои ҷамъиятии Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ дар эъломияе таъкид кард: дар сурати такрори таҷовуз, посух комилан дигар хоҳад буд ва масъулияти он ба ӯҳдаи режими таҷовузкор ва кӯдаккуши Амрико мебошад.

Ба гузориши агентии хабарии Абно, раёсати робитаҳои ҷамъиятии Сипоҳ дар эъломияе тавзеҳ дод: дар пайи таҷовузи артиши таҷовузкори Амрико як соат пеш ба дудкаши телефонии ҷазираи Сирик дар устони Ҳурмузгон, разандагони нерӯи ҳавоӣ-фазоии Сипоҳ пойгоҳи ҳавоии сарчашмаи таҷовузро ҳадаф қарор доданд ва ҳадафҳои пешбинишуда нобуд карда шуданд.

Дар идома нерӯи ҳавоӣ-фазоии Сипоҳ ҳушдор дод, ки дар сурати такрори таҷовуз, посух комилан дигар хоҳад буд ва масъулияти он ба ӯҳдаи режими таҷовузкор ва кӯдаккуши Амрико мебошад.

