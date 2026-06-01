Сарчашмаи таҷовуз ба дудкаши телефонии ҷазираи Сирик ҳадаф қарор гирифт

Ба гузориши агентии хабарии Абно, раёсати робитаҳои ҷамъиятии Сипоҳ дар эъломияе тавзеҳ дод: дар пайи таҷовузи артиши таҷовузкори Амрико як соат пеш ба дудкаши телефонии ҷазираи Сирик дар устони Ҳурмузгон, разандагони нерӯи ҳавоӣ-фазоии Сипоҳ пойгоҳи ҳавоии сарчашмаи таҷовузро ҳадаф қарор доданд ва ҳадафҳои пешбинишуда нобуд карда шуданд.
Дар идома нерӯи ҳавоӣ-фазоии Сипоҳ ҳушдор дод, ки дар сурати такрори таҷовуз, посух комилан дигар хоҳад буд ва масъулияти он ба ӯҳдаи режими таҷовузкор ва кӯдаккуши Амрико мебошад.
