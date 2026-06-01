Бақоӣ: Изҳороти Иттиҳоди Аврупо намунаи ошкори мунофиқӣ ва равиши дугона аст

Ба гузориши агентии хабарии Абно, Исмоил Бақоӣ, сухангӯзои Вазорати корҳои хориҷӣ, дар посух ба изҳороти сухангӯзои Иттиҳоди Аврупо, ки амали Эронро дар дифоъ аз худ дар баробари ҳамлаҳои таҷовузкории ИМО маҳкум кардааст, дар фазои маҷозӣ навишт: «Изҳороти Иттиҳоди Аврупо дар маҳкумияти Эрон ба хотири истифодаи ҳаққи қонунии дифоъ аз худ дар баробари ҳамлаҳои ғайриқонунии ИМО бо сарчашмаи яке аз кишварҳои ҳамсояи ҷанубии халиҷи Форс, намунаи ошкори мунофиқӣ ва равиши дугона аст. Ин изҳорот мунофиқона ва ғайримасъулиятӣ аст».
Иттиҳоди Аврупо бояд ба принсипи ҳукмронии қонун ва принсипҳои Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид, ки ҳамеша даъвои онҳоро доштааст, вафодор бошад. Иттиҳоди Аврупо бояд аз равиши бар пояи хушнудсозии таҷовузкорон ва мазаммати тарафҳое, ки аз худ дифоъ мекунанд, даст кашад.
Амали Эрон дар ҳадаф қарор додани иншоот ва имконоте, ки барои таҷовузи низомӣ алайҳи Эрон истифода мешаванд, амали қонунӣ дар доираи ҳаққи дифоъи мушарраъ мебошад.
Ҳукуматҳо ӯҳдадории қонунӣ доранд, ки пешгирӣ аз истифодаи қаламрав ва имконоти онҳо тавассути тарафҳои таҷовузкор барои ҳамла ба кишвари дигар намоянд.
