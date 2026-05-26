Амир Ҷаҳоншоҳӣ: Ҳеҷ душмане қобилияти муқобила бо Ҷумҳурии Исломии Эронро надорад

Тибқи гузориши агентии хабаррасонии «Абно», бригада генерал Алӣ Ҷаҳоншоҳӣ, фармондеҳи нерӯҳои заминии артиш, дар мусоҳибае, бо гиромидошти ҳамоси бузурги севуми хордод (озодсозии Хуррамшаҳр ва амалиёти Байтулмуқаддас), гуфт: севуми хордод — солгарди озодсозии Хуррамшаҳр, ифодагари истодагарӣ ва шикастнопазирии нерӯҳои мусаллаҳ ва халқи қаҳрамони Эрон таҳти роҳбарии имоми бузургвор ва тадбирҳои имоми шаҳиди мо буд, ки дар афкори ҳамаи мардуми ҷаҳон мондагор шуд.
Фармондеҳи нерӯҳои заминӣ бо ишора ба он, ки душманони низом дар доктринаи низомии худ нисбат ба Эрон бояд тағйироте эҷод кунанд, илова кард: имрӯз хорӣ ва зиллати Амрико ва режими сионистиро ҳамаи ҷаҳониён мушоҳида мекунанд. Ин ҷо Эрон аст. Агар душмане бихоҳад ба хоки муқаддаси ин кишвар нигоҳи каҷ дошта бошад, бо нерӯҳои ҷонфидо ва омодаи нерӯҳои мусаллаҳ рӯ ба рӯ хоҳад шуд.
Бригада генерал Ҷаҳоншоҳӣ таъкид кард: Эрони пурқудрат бо иттиҳод ва ҳамбастагии халқи қаҳрамон ҳамеша дар авҷи қудрат хоҳад буд. Агар истикбори ҷаҳонӣ наметавонад ба ҳадафҳои шариронаи худ дар Эрон даст ёбад, ба хотири ҳамбастагии миллӣ дар Эрон аст.
Фармондеҳи нерӯҳои заминии артиш ёдовар шуд: озодсозии Хуррамшаҳр бо амалиёти омехта ва сананҷида дар давраи ҷанги таҳмилӣ анҷом шуд. Имрӯз низ, агар душман бихоҳад хатоеро муртакиб шавад, артиши пирӯзманди Ҷумҳурии Исломӣ ва Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ дар баробари иттиҳод ва ҳамбастагии халқи муқовиматкори Эрони азизи мо, бо посухе мустаҳкамтар нисбат ба гузашта рӯ ба рӯ хоҳад шуд.
Бригада генерал Ҷаҳоншоҳӣ бо ишора ба омодагии нерӯҳои заминии артиш дар дифоъ аз марзҳои кишвар гуфт: нерӯҳои заминии артиш бо омодагии дифоъии баланд дар ҳамаи марзҳо мустақар аст. Ҳеҷ гуна нигаронӣ ва таҳдиде марзҳоро мутасаввир нест. Ва агар душман нигоҳи чап ба марзҳо дошта бошад, бо сахттарин вокуниш рӯ ба рӯ хоҳад шуд.
