21 амалиёти Ҳизбуллоҳ дар ҷануби Лубнон; 13 низомии сионистӣ маҷрӯҳ шуданд

Ба гузориши агентии АБНА ба нақл аз шабакаи Ал-Маядин, Вазорати тандурустии режими сионӣ ба маҷрӯҳ шудани 13 нафар низомиёни ин режим дар даргириҳои дирӯз душанбе дар ҷабҳаи Лубнон эътироф кард.
Дар ҳамин замина, Ҳизбуллоҳ дар изҳороте эълом кард, ки дар 24 соати гузашта, 21 амалиётро алайҳи мавқеъҳои артиши режими сионистӣ анҷом додааст.
Дар ин изҳорот омадааст, ки дар ин маҷмӯи амалиёт, ҷойгаҳҳои сарбозону худравҳои душман дар минтақаҳои «Води-ал-Уюн», «Сирбин», «Тайиба», «Тайр Ҳарфа», «Байяза», «Ал-Нақура» ва маҷрои дарёи «Дайр Сирён» бо истифода аз ҳавоиҳои бесарнишини интиҳорӣ ва ҳамлаҳои мушакӣ ҳадаф қарор дода шудаанд.
Ҳизбуллоҳ инчунин эълом кард, ки дар ин маҷмӯи амалиёт ду адад танки Меркава дар «Рашаф» ва «Байяза», ду адад булдозери D9 дар «Ал-Нақура» ва роҳи «Байяза», ду адад худрави муҳандисӣ ва як адад худрави Ҳаммер дар «Байяза» ва «Тайр Ҳарфа» ҳадафи разоварони Ҳизбуллоҳ қарор гирифтанд.
Ин гурӯҳ илова кард, ки як маркази фармондеҳии навтаъсис дар «Байяза», мавқеъҳои тӯпхонаии артиши Исроил дар «Ал-Адайса» ҳадаф қарор гирифта ва як танкери сӯзишворӣ дар «Тайр Ҳарфа» низ дар пайи ҳамлаи муқовимат сӯхт.
Ҳизбуллоҳ инчунин аз муқобила бо ҳавоишиноси бесарнишини артиши сионистӣ дар осмони «Сӯр» бо мушакҳои замин-ба-ҳаво хабар дод ва эълом кард, ки тамоми амалиётҳои ин гурӯҳ дар посух ба вайрон кардани оташбас ва ҳамлаҳои режими Исроил ба деҳаҳои ҷануби Лубнон сурат гирифтааст.
Муқовимати исломии Лубнон бо анҷом додани 21 амалиёти низомӣ дар камтар аз 24 соат, мавқеъҳо, ҷойгаҳҳо ва таҷҳизоти артиши режими сионистиро бо намудҳои гуногуни силоҳҳои мушакӣ, ҳавоии бесарнишин ва тӯпхонаӣ ҳадаф қарор дод.
