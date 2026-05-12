Bloomberg: Танкери қатарии нафтӣ аз тангаҳи Ҳурмуз баргашт

Ба гузориши агентии АБНА, Bloomberg имрӯз душанбе дар гузорише хабар дод, ки чунин ба назар мерасад, ки як танкери ҳомили гази табиии моеъ аз Қатар пас аз наздикшавии аввалия ба тангаҳи Ҳурмуз, самти худро дигар карда ва аз он баргаштааст, мавзуе, ки нишондиҳандаи идомаи ноаёнӣ дар бораи интиқоли ҷараёнҳои энергияи минтақавӣ мебошад.
Тибқи маълумоти пайгирии киштиҳо, ки аз ҷониби Bloomberg ҷамъоварӣ шудааст, киштии "Муҳазам" самти худро аз Ҳурмуз дигар кардааст, гарчанде ки ҳоло ҳам Покистонро ҳамчун мақсади баъдии худ нишон медиҳад.
Bloomberg илова кард: Аввали имрӯз душанбе, ин киштӣ, ки дар охири феврал бореро аз Рас Лаффани Қатар бор карда буд, пас аз гуфтушуниди Дуҳа бо Покистон, ба сӯи минтақае дар тангаҳи Ҳурмуз, ки дар назорати Эрон аст, ҳаракат кард. Ин амалиётҳо нишон медиҳанд, ки кишварҳои Халиҷи Форс ҳанӯз қодир ба содироти энергия тавассути Ҳурмуз нестанд, зеро Эрон ва Иёлоти Муттаҳида дар бораи чаҳорчӯбе барои ба охир расонидани ҷанг (таҷовузи амрикоӣ-сионистӣ ба Теҳрон) ва боз кардани ин роҳи ҳаётӣ ихтилофи назар доранд.
Ин воситаи ахборотӣ илова кард: Дар сурати муваффақият, сафари киштии "Муҳазам" танҳо дуюмин борҳои LNG-и Қатар мебошад, ки аз замони ҷанг (таҷовузи амрикоӣ-сионистӣ ба Теҳрон) дар охири феврал аз ин роҳи обӣ гузаштааст. Баъзе киштиҳо пеш аз анҷоми гузариши худ равона карда шудаанд, дар ҳоле ки дигарон ҳангоми ворид шудан ба Халиҷи Умон ҳамла карда шудаанд.
Қобили зикр аст, ки бо сабаби баҳсангезӣ ва ҷангафкании Трамп ва табоъи он пиромуни набудани амнияти кофӣ дар тангаҳи Ҳурмуз, Эрон пештар эълом кард, ки самти муайянеро барои гузашти киштиҳо аз ин роҳи обӣ дар назар гирифта ва онҳо метавонанд пас аз риояи протоколҳои эъломшуда аз ҷониби Теҳрон, аз он гузаранд.
Bloomberg дар гузорише хабар дод, ки танкери нафтии "Муҳазам" ҳамлу нақли бор аз Рас Лаффани Қатар пас аз ворид шудан ба минтақаи зери назорати Эрон дар тангаҳи Ҳурмуз, самти худро дигар карда ва баргаштааст.
