Сафири Эрон дар Туркманистон: Вақти аз нав андешидани меъмории амниятии минтақа расидааст

Ба гузориши агентии АБНА ба нақл аз агентии Риа Новостӣ, Алӣ Мудтабо Рӯзбеҳонӣ, сафири Эрон дар Туркманистон гуфт: Мунозишаи Ховари Миёна моделҳои анъанавии амниятиро дар Халиҷи Форс зери суол бурда ва имконияте барои аз нав андешидани меъмории амниятии минтақа бо нақши муассиртари Эрон фароҳам овардааст.
Вай таъкид кард, ки рӯйдодҳои Ховари Миёна бояд дар чаҳорчӯби низоми ҷаҳонии дар ҳоли тағйир таҳлил шавад.
Таҷовузи Амрико ва режими сионистӣ ба Эрон дар 9-уми Исфанди соли 1404 (28 феврали 2026) ва ҷавоби қатъии нерӯҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломӣ бардурӯғ будани қудрати Амрико ва ногузар будани силоҳҳои қимати ин кишварро исбот кард.
Кишварҳои минтақае, ки ба ин қудратҳои бардурӯғ такя карда буданд, акнун хуб дарк кардаанд, ки такя ба Вашингтон на танҳо кафили амнияти онҳо нест, балки метавонад барои онҳо як мушкили амниятӣ маҳсуб шавад.
Сафири Эрон дар Туркманистон бо ишора ба шикасти лоиҳаҳои амниятии Амрико дар Халиҷи Форс гуфт, ки вақти аз нав андешидани меъмории амниятии минтақа расидааст.
Ба гузориши агентии АБНА ба нақл аз агентии Риа Новостӣ, Алӣ Мудтабо Рӯзбеҳонӣ, сафири Эрон дар Туркманистон гуфт: Мунозишаи Ховари Миёна моделҳои анъанавии амниятиро дар Халиҷи Форс зери суол бурда ва имконияте барои аз нав андешидани меъмории амниятии минтақа бо нақши муассиртари Эрон фароҳам овардааст.
Your Comment