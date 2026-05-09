Русия: Амрико ҳанӯз нафаҳмидааст, ки таҳдид дар баробари Эрон ҷавоб намедиҳад

Ба гузориши хабаргузории "Абно", Михаил Улянов, намояндаи доимии Русия дар ташкилотҳои байналмилалии муқим дар Вена бо нашри як пост дар фазои маҷозӣ таъкид кард, Амрико ҳанӯз намефаҳмад, ки таҳдид ва тарсонидан дар баробари эрониҳо кор намекунад.
Ин пости Улянов дар посух ба лафзҳои охирини Трамп дар бораи ҳамлаи ҳастаӣ (гуфташуда) нашр шудааст.
Вай пештар низ гуфта буд, ки Амрико ва режими Исроил кӯшиш карданд ҳокимияти миллии Эронро заиф кунанд, аммо аз ин кор ҳеҷ натиҷае ҳосил нашуд.
9 Май 2026 - 14:17
News ID: 1811831
Source: ABNA
Намояндаи доимии Русия ба лафзҳои охирини Трамп алайҳи Эрон посух нишон дод.
Ба гузориши хабаргузории "Абно", Михаил Улянов, намояндаи доимии Русия дар ташкилотҳои байналмилалии муқим дар Вена бо нашри як пост дар фазои маҷозӣ таъкид кард, Амрико ҳанӯз намефаҳмад, ки таҳдид ва тарсонидан дар баробари эрониҳо кор намекунад.
Your Comment