Ҳамла ба киштӣ бо ашёи ҳаётӣ барои беморони диализ маҳкум гардид

Мувофиқи хабаргузории Абна, пас аз воқеаи нигаронкунандаи бозии якшанбе, 30 Фарвардин (19 апрел) дар обҳои баҳри Умон, ки дар он кишттии тиҷоратии эронӣ дар наздикии соҳилҳои кишвари худ аз ҷониби қувваҳои низомии Иёлоти Муттаҳида ҳамла шуд, Ҷамъияти Нимамоҳи Сурхи Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Кумитаи Миллии Ҳуқуқи Башардӯстона бо нашри баянияи якҷояи онздаум, ин амалро қавӣ маҳкум карданд.
Дар ин баяния бо ишора ба принсипҳои асосии ҳуқуқи байналмилалӣ, аз ҷумла принсипи манъи истифодаи зӯроварӣ, ки дар моддаи 2(4) Истиқболи Созмони Милали Муттаҳид сабт шудааст ва қоидаҳои оддӣ дар бораи озодии баҳрӣ, таъкид шудааст, ки ҳар гуна амали душманона ба киштиҳои ғайринизомӣ вайронкунии равшани уҳдадориҳои байналмилалии давлатҳо ҳисоб мешавад. Инчунин, мувофиқи Конвенсияи 1982 дар бораи ҳуқуқи баҳр, бехатарии киштиҳои тиҷоратӣ ва хизматчиёни онҳо бояд дар ҳама шароит эҳтиром шавад.
Ин баяния бо барҷаста сохтани андозаҳои инсонии ҳодиса муайян мекунад: Қисме аз боркирии ин киштӣ аз ашёи аввалияе иборат буд, ки барои истеҳсоли лавозимоти истеъмолии беморони диализ лозим буд ва ба Ширкати Таҷҳизоти Тиббии Саҳа, вобаста ба Ҷамъияти Нимамоҳи Сурх, тааллуқ дошт. Аз ин рӯ, ҳар гуна халалдоркунӣ дар таъмини ин ашёи ҳаётӣ метавонад бевосита саломатӣ ва ҷони беморони ниёзманд ба хизматрасониҳои диализро таҳдид кунад.
