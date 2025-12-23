Ваҳшати Телавив аз амалиёти эҳтимолии яманиҳо алайҳи заминҳои ишғолӣ

Бино ба гузориши хабаргузории "Абна", амалиётҳои муваффақиятизи нерӯҳои Ансоруллоҳи Яман алайҳи заминҳои ишғолӣ боис шудааст, ки режими саҳюнистӣ ҳамчунон нисбат ба ин нерӯҳо дар тарсу ваҳшат ба сар барад, ба торе ки артиши режими саҳюнистӣ эълон кардааст, хатари анҷоми амалиёти зиддиисроилӣ аз сӯи яманиҳо вуҷуд дорад.
Артиши ин режим илова кард, ки нерӯҳои Ансоруллоҳ таҳти омӯзишҳои низомӣ қарор мегиранд ва заруратан аз Яман алайҳи саҳюнистҳо иқдом намекунанд, балки мумкин аст ин ҳамлаҳо аз яманиҳои муқими дигар кишварҳо монанди Лубнон, Урдун, Ироқ ва Сурия сурат бигирад, чаро ки даҳҳо ҳазор яманӣ дар саросари Ховари Миёна ҳузур доранд.
Телавив муҷаддадан бо матраҳ кардани иддаоҳои худ алайҳи Эрон ва талош барои Эронҳаросӣ муддаӣ шуд, ки Теҳрон мумкин аст аз ин нерӯҳо бихоҳад ҳамлаҳоеро алайҳи ҷабҳаи дохилии Исроил бо истифода аз мушакҳои баллистик, паҳподҳо ва ё ҳатто ҳамлаҳои заминӣ анҷом диҳанд. Агар ҳамлаҳо алайҳи Навори Ғазза аз сар гирифта шавад, нерӯҳои Ансоруллоҳ амалиёти худро алайҳи заминҳои ишғолӣ муҷаддадан оғоз мекунанд.
