Ифшогарии тасвирҳои моҳвораӣ аз ҷинояти Исроил дар даврони оташбаси Ғазза

Бино ба гузориши хабаргузории "Абна" ба нақл аз "Мао", тасвирҳои моҳвораии гирифташуда тавассути ширкати "Planet Labs" тайи ҳафтаи гузашта баёнгари он аст, ки садҳо бино дар маҳаллаи Аш-Шуҷоия дар шарқи шаҳри Ғазза тахриб шудаанд ва режими саҳюнистӣ аз таҷҳизоти муҳандисӣ барои тахриби комили ин биноҳо истифода кардааст.
Бар асоси ин гузориш, амалиёти тахриб аз сӯи режими саҳюнистӣ минтақаҳои густурдае аз шарқи ба истилоҳ "хати зард"-ро шомил мешавад. Муқоиса миёни тасвирҳои қадимӣ ва ҷадид баъд аз оташбас дар Навори Ғазза нишон медиҳад, ки бархе биноҳое, ки дар ҷараёни ҷанги Ғазза ба сурати ҷузъӣ осеб дида буданд, акнун бо хок яксон шудаанд.
Ҳамчунин гузориш шудааст, ки артиши режими саҳюнистӣ 13 қароргоҳи низомии ҷадид дар тӯли хати зард, бавижа дар шимоли Навори Ғазза ва шарқи Хон Юнус аз замони иҷрои оташбас эҷод кардааст. Ба ин тартиб, саҳюнистҳо 48 қароргоҳи низомӣ дошта ва дар Навори Ғазза пешравӣ кардаанд.
