Вокуниши вазири дифои Венесуэла ба таҳдидоти Трамп

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ан-Нашра, вазири дифои Венесуэла дар суханони имрӯзи худ таъкид кард: «Аз кишварамон дар ҳар замон ва дар ҳар макон барои муҳофизат аз ҳокимият ва иттиҳоди он дифоъ мекунем.»
Вай илова кард: «Доктрини низомии Венесуэла ҳаргиз диктаҳои хориҷӣ ё таҳдидот алайҳи карамоти кишварро нахоҳад пазируфт. Низомиён дар як саф пушти раҳбарони сиёсии кишвар истодаанд.»
Шаби гузашта низ Николас Мадуро, раисиҷумҳури Венесуэла, эълом кард: «Венесуэла танҳо нест ва ҳеҷ қудрати имперотурӣ қодир нахоҳад буд садои моро хомӯш кунад.»
Мадуро ҳамчунин гуфт: «Дидани иттиҳоди миллатҳои ҷаҳон дар ҳимоят аз мардуми Венесуэла дар ҷараёни Рӯзи ҷаҳонии ҳамбастагӣ бо мо дар баробари таҷовузоти Амрико, иқдоми олӣ аст.»
Ин суханон соатҳо пас аз он гуфта мешавад, ки даҳҳо нафар аз мардуми Амрико шаби шанбе муқобили Кохи Сафед дар маҳкумияти эҳтимоли дахолати низомии Амрико дар Венесуэла даст ба эътироз заданд.
Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, дар тозатарин изҳори назар дар бораи ҳамлаи иддаоӣ ба кортелҳои маводи мухаддир дар Венесуэла гуфт: «Ба зудӣ ҳамлаи заминӣ алайҳи қочоқи маводи мухаддирро оғоз хоҳем кард.»
Your Comment