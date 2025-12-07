Таҳдидоти Трамп дар бораи амалиёти заминӣ алайҳи «қочоқи маводи мухаддир»

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз «Россия Алявм», Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, дар як маросим дар Маркази Кеннедӣ гуфт: «Мо ҳамон амалиётеро, ки алайҳи қочоқи маводи мухаддир дар дарё оғоз кардем, дар замин низ оғоз мекунем.»
Вай илова кард: «Мо ҳама чизро дар бораи онҳо медонем. Медонем, ки куҷо зиндагӣ мекунанд.»
Трамп иддао кард, ки мизони қочоқи маводи мухаддир ба Амрико аз роҳи дарё ба мизони 94 дарсад коҳиш пайдо кардааст ва идома дод: «Мехоҳам он шаш дарсади боқимондаро низ пайдо кунам.»
Амрико ба баҳонаи мубориза бо қочоқи маводи мухаддир чанд ҳамла дар Баҳри Кариб анҷом дода ва дар ҳоли таҳдиди Венесуэла аст.
Аз сентябри гузашта то кунун нерӯҳои Амрикоӣ даст ба ғарқ кардани дасти кам 20 қаиқ дар минтақа ва қурбонӣ кардани 80 нафар задаанд.
