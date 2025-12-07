Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз хабаргузории ТАСС, Қасри раёсати ҷумҳурии Русия ба интишори Стратегияи амнияти миллии ҷадиди Амрико ва хуруҷи Русия аз феҳристи таҳдидоти мустақим алайҳи Амрико вокуниш нишон дод.
Бар асоси эъломи хабаргузории ТАСС, Кремл эълом кардааст, ки ҳазфи Русия аз феҳристи таҳдидоти мустақим дар Роҳбурди амнияти миллии Амрико як таҳаввули мусбат аст.
Спутник низ гузориш дод, ки номи Русия ҳатто як бор ҳам ба унвони таҳдиди эҳтимолӣ барои манофеи Амрико дар санади Роҳбурди амнияти миллии ҷадиди Амрико, ки панҷшанбеи гузашта рунамоӣ шуд, зикр нашудааст.
Ин санад ҳамчунин хостори поёни НАТО шуда ва дар бахши ихтисосёфта ба Аврупо, ихтилофот бар сари ҷанг дар Укроинро барҷаста мекунад ва мақомоти аврупоиро ба доштани интизороти ғайривоқеӣ дар мавриди он муттаҳам мекунад.
Филлипс О'Брайен, устоди мутолиоти стратегӣ дар Донишгоҳи Сент-Эндрюс дар Шотландия, гуфт: «Ин санад шабеҳи хулосае аз мавқеи Русия ба назар мерасад, зеро аз кишварҳои аврупоӣ мехоҳад ҳамкорӣ бо Русияро аз сар бигиранд ва Иёлоти муттаҳидаро ҳамчун абзоре барои дастёбӣ ба ин ҳадаф муаррифӣ мекунад.»
Натали Точчӣ, мудири Муассисаи равобити байналмилалӣ дар Рим ва мушовири дипломатики собиқи Иттиҳодияи Аврупо, низ изҳор дошт, ки ин санад дидгоҳе нисбатан мунсаҷим аз ҷаҳонеро ироа медиҳад, ки се қудрати бузург — Иёлоти муттаҳида, Чин ва Русия — бар он тасаллӯт доранд ва ҳар як аз онҳо дорои заминаҳои ҳамкорӣ ва манотиқи нуфуз ҳастанд.
Вай афзуд: «Комилан возеҳ аст, ки давлати Амрико Аврупоро ба унвони ҳадафе барои салтаи истиъмории худ ё Русия мебинад.»
Your Comment