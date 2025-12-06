Таъкиди Миср бар ҳимоят аз Лубнон дар боздошти таҷовузоти саҳюнистҳо

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз веб-сайти «Ан-Нашра», дар сояи таҳаввулоти ахири Лубнон, ба хусус ҳошияҳои марбут ба таъйини як дипломати ин кишвар ба унвони раиси ҳайати Лубнон дар Кумитаи Механизм (нозир бар иҷрои оташбас), Бодёр Абдулъотӣ, вазири хориҷаи Миср бар ҳимояти Қоҳира аз ҳар масире, ки мунҷар ба коҳиши танишҳо шавад, таъкид кард.
Вазири хориҷаи Миср дар гуфтугӯ бо шабакаи «Ал-Би-Си-Эл»-и Лубнон изҳор дошт: "Мо аз ҳар масири дипломатӣ ва сиёсӣ, ки таҳдиди таҷовуз алайҳи Лубнонро аз байн барад ва мунҷар ба субот шавад, ҳимоят мекунем."
Вай афзуд: "Тавофуқномае барои оташбас миёни Лубнон ва Тел-Авив вуҷуд дорад, ки соли гузашта имзо шуд ва Лубнон комилан ба муфоди он пойбанд будааст."
Ин мақоми мисрӣ таъкид кард: "Тарафи Лубнонӣ дар мавриди иҷрои тавофуқномаи оташбас комилан ҷиддӣ буда ва мо бо тарафи Амрикоӣ барои коҳиши танишҳо ва тамаркуз бар масири дипломатӣ барои ҳимоят аз тарҳи давлат ҳамкорӣ мекунем."
Қобили таваҷҷуҳ аст, ки аз чанд моҳи гузашта бо таҳрики мустақими Амрико, Миср вориди парвандаи Лубнон шуда ва дар ҳоле ки пештар тарҳе барои расидагӣ ба масъалаи силоҳ дар Лубнон таҳти унвони «Адам истифодаи Ҳизбуллоҳ аз силоҳи худ» матраҳ карда буд, ҳафтаи гузашта Қоҳира лаҳне таҳдидомез алайҳи Лубнониҳо пеш гирифта ва ҳайати Миср дар Лубнон ба ин кишвар ҳушдор дод, ки дар сурати адам таҳаққуқи хостаҳои Амрико ва Исроил, ба хусус дар мавриди халъи силоҳи Ҳизбуллоҳ, сенарияи хатарноке алайҳи Лубнон тарроҳӣ хоҳад шуд.
Аммо изҳороти ҷадиди вазири хориҷаи Миср ва таъкиди ӯ бар ҳимоят аз Лубнон баъд аз он матраҳ шуд, ки авохири ҳафтаи гузашта раёсати ҷумҳурии Лубнон, Симон Карам, сафири собиқи ин кишвар дар Амрикоро ба унвони раиси ҳайати Лубнон дар ҷаласоти Кумитаи нозир бар иҷрои оташбас муаррифӣ кард.
Таъйини як шахсияти ғайринизомӣ ба унвони раиси ҳайати Лубнон дар ҷаласоти кумитаи мазкур бо ҳошияҳои зиёде ҳамроҳ буд ва ба хусус саҳюнистҳо саъй карданд онро дар чорчуби оддисозии равобит таблиғ кунанд.
Манбаъҳои Лубнонӣ гузориш доданд, ки ҳайати ин кишвар дар ҷаласаи рӯзи чаҳоршанбеи ҳафтаи гузашта ба асли адам музокираи мустақим бо душман пойбанд буд.
Манбаъҳои мазкур гуфтанд: "Ҳамчунин ҳузури як шахсияти ғайринизомӣ яъне Симон Карам дар ҳайати Лубнон, масъалаи тааҷҷубовар ва ғайримунтазира нест; зеро аз октябри гузашта мақомоти Амрикоӣ, аз тавофуқи мақомоти Лубнонӣ барои ҳузури ғайринизомиён дар ҳайати ин кишвар ва густариши кори Кумитаи нозир бар иҷрои оташбас ба мавориди фаннӣ монанди озодии асирони Лубнонӣ ва таъйини марзҳо хабар дода буданд."
Бинямин Натанёҳу, нахуствазири режими ишғолгар иддао кард, ки «ин ҷаласа мунҷар ба тавофуқ барои тадвини иддаҳое барои афзоиши ҳамкории иқтисодӣ байни Лубнон ва Исроил пас аз халъи силоҳи Ҳизбуллоҳ шуд».
Дар вокуниш ба ин иддаоҳои Натанёҳу, як манбаъи барҷастаи Лубнонӣ дар гуфтугӯ бо рӯзномаи «Ал-Ҷумҳурия», зимни маҳкум кардани ин иддаоҳо гуфт, ки ҳеҷ гуна музокираи мустақими сиёсӣ ё иқтисодӣ ё гоме ба самти оддисозии равобит бо Тел-Авив дар ҷаласаи Кумитаи Механизм анҷом нашуда ва таъйини як раиси ғайринизомӣ барои ҳайати Лубнон ба маънои тан додан ба хостаҳои саҳюнистҳо нест.
Your Comment