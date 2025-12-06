Ҳамлаҳои ҳавоии ишғолгарон ба шаҳри Ғазза ва идомаи нақзи оташбас

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Шаҳоб, манбаъҳои хабарӣ аз идомаи ҳамлаҳои режими саҳюнистӣ ба Ғазза ва нақзи оташбас аз сӯи ишғолгарон хабар доданд.
Ин манбаъҳо эълом карданд, ки режими саҳюнистӣ бо истифода аз квадкоптерҳо иқдом ба тирандозӣ ба самти манозили шаҳрвандони фаластинӣ дар маҳаллаи «Аш-Шуҷоия»-и шаҳри Ғазза кардааст.
Ҳанӯз аз қурбониёни эҳтимолии ин ҷиноят ва нақзи оташбас хабаре мухобира нашудааст.
Аз сӯи дигар, манбаъҳои пизишкӣ аз шаҳодати 4 фаластинӣ дар ҳамлаҳои имрӯзи артиши ишғолгари режими саҳюнистӣ хабар доданд.
Манбаъҳое дар бемористони Шифо дар Ғазза эълом карданд, ки 3 нафар то кунун хориҷ аз хатти зард дар Байт Лоҳиё дар шимоли ин навори ба бар асари тири низомиёни саҳюнист шаҳид шуданд.
Ҳамчунин бархе манбаъҳо низ аз шаҳодати як нафар дар Ҷаболия дар шимоли навори Ғазза бар асари тири ишғолгарони исроилӣ хабар доданд. Чандин нафар низ то кунун бар асари ҳамлаҳои ишғолгарони исроилӣ захмӣ шуданд.
Хабарнигори Ал-Ҷазира низ гузориш дод, ки раванди инфиҷор ва тахриби хонаҳои фаластиниҳо дар манотиқе дар Рафаҳ дар ҷануби навори Ғазза ҳамчунон идома дорад.
