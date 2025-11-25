Хатарноктарин ҷанбаи ҳамлаи саҳюнистҳо ба Лубнон аз забони Набиҳ Баррӣ

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Манор, Набиҳ Баррӣ, раиси Маҷлиси намояндагони Лубнон, таъкид кард, ки хатарноктарин ҷанбаи ҳамлаи ахири режими саҳюнистӣ ба минтақаи Ҳорати Ҳарийк ин аст, ки Доҳияи Ҷанубӣ ва Байрутро дубора ба доираи аҳдофи Исроил бозгардондааст.
Вай иброз дошт, ки ин як таҳаввули бисёр хатарнок аст, ки нишон медиҳад ҳеҷ тазмини воқеӣ барои ҳифозат аз пойтахт ва ҳумаи (атрофи) он вуҷуд надорад ва душман ҳеҷ маҳдудияте барои худ намебинад ва ба таҷовузоти худ ба Лубнон идома медиҳад.
Баррӣ афзуд, ки моҳияти ҳамлаи ахир нишондиҳандаи эҳтимоли густариши танишҳои саҳюнистҳо дар оянда аст ва дар муқобил ҳеҷ мудохилаи ҷиддӣ барои маҳори ин ҳамлаҳо аз сӯи «Кумитаи механизм», ки масъули назорат бар оташбас дар Лубнон аст, вуҷуд надорад.
Баррӣ зимни ибрози тааҷҷуб аз изҳороти ахири Самир Ҷаъҷаъ аз мақомоти Лубнонӣ, ҳушдор дод, ки душман аз вазъияти дохилии шиканандаи Лубнон барои идомаи иқдомоти худ ва бозӣ бо ихтилофоти Лубнон дар ростои манофеи худ баҳра мебарад.
Раиси парлумони Лубнон гуфт, ки бархе дар Лубнон ва хориҷ аз он аз артиш асабонӣ ҳастанд, зеро мавзеъҳои саҳеҳе дар мухолифат бо даргир шудан бо мардуми Лубнон иттихоз кардааст.
Вай дар хусуси баҳсҳо пиромуни қонуни интихоботи парлумон низ гуфт, ки қонуни қобили иҷро ҳамон қонуни қаблӣ аст ва эътои сифати фурият ба пешнависи қонуни ироашуда тавассути давлат, чизе ҷуз расвоии ошкор нест. Қонуни интихобот яке аз қонунҳои асосӣ аст ва тақрибан танҳо қонуне аст, ки мафҳуми фурият дар мавриди он сидқ намекунад.
Your Comment