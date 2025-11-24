Шаби чаҳоруми азодории шаҳодати Ҳазрати Заҳро (с) бо ҳузури Раҳбари Инқилоб баргузор шуд

Ба гузориши хабаргузории Абно, ҳамзамон бо шаби чаҳоруми азодорӣ дар Ҳусайнияи Имом Хумайнӣ (раҳ), маросими шоми шаҳодати Ҳазрати Заҳро (саломуллоҳ алайҳо) имшаб (шомгоҳи душанбе) бо ҳузури Раҳбари Инқилоби Исломӣ ва ҳазорон нафар аз азодорони Фотимии ва табақаҳои гуногуни мардум баргузор шуд.
Дар ин маросим Ҳуҷҷатул-ислом вал-муслимин Масъуд Олӣ дар суханоне бо тавзеҳи нақши маъруфҳо ва мункарҳои иҷтимоӣ ва таъсиргузор дар ҷомеа ва фаротар аз он дар ҷабҳаи Ҳақ, гуфт: "Ҳазрати Заҳро (саломуллоҳ алайҳо) бо амал ва баёни худ бузургтарин маъруфи ҷабҳаи Ҳақ яъне Ҳазрати Амирул-мӯъминин Алӣ (алайҳиссалом)-ро ҳифз карданд ва бо монеъ шудан аз вуқӯъи болотарин мункар яъне инҳироф аз ҷабҳаи Вилоят, дар воқеъ «Ҳофизи ҷабҳаи Ҳақ» шуданд".
Ҳамчунин дар ин маросим Оқои Маҳмуд Каримӣ дар васфи Ҳазрати Сиддиқа (саломуллоҳ алайҳо) марсиясароӣ ва навҳахонӣ кард.
