Лориҷонӣ: Масири тиҷорати Эрон ва Покистон бояд ба ҳадафи 10 миллиард доллар бирасад

Ба гузориши хабаргузории Абно, Алӣ Лориҷонӣ, котиби Шӯрои олии амнияти миллии Эрон имрӯз, 4 озари 1404, дар Исломобод бо Муҳаммад Исҳоқ Дор, муовини нахуствазир ва вазири умури хориҷаи Покистон дидору гуфтугӯ кард.
Дар ин мулоқот, охирин таҳаввулоти муҳими минтақаӣ ва зарурати иқдоми дастаҷамъии кишварҳои исломӣ барои мувоҷеҳа бо чолишҳои муштарак баррасӣ шуд. Ду тараф бар ин бовар буданд, ки ҷаҳони ислом ниёзманд ба тарроҳии иқдомоти амалӣ, ҳамоҳангии густурда ва ҳамкориҳои мунсаҷим барои мудирияти бӯҳронҳои минтақа аст; хосусан рафъи таҳдиди режими саҳюнистӣ алайҳи кишварҳои исломӣ.
Лориҷонӣ бо ишора ба пайвандҳои деринаи ду кишвар, иртиқои сатҳи равобити Эрон ва Покистон ба сатҳи равобити роҳбурдӣ (стратегӣ)-ро як зарурат хонд ва изҳор дошт, ки зарфиятҳои иқтисодии ду кишвар метавонад дар сатҳи бисёр фаротар аз вазъияти кунунӣ амал кунад.
Вай хостори рафъи монеаҳои мавҷуд ва тасҳили масири таомулоти иқтисодӣ шуд ва ҳадафгузории афзоиши мубодилот то сақфи 10 миллиард долларро дастёфтӣ донист. Дар бахши дигаре аз гуфтугӯ, ду тараф Фаластинро яке аз конунҳои аслии ҳамкории ҷаҳони ислом унвон карданд ва бар иттиҳод, ҳамгароӣ ва тамаркузи Теҳрон ва Исломобод дар ҳимоят аз миллати Фаластин таъкид карданд. Ду мақом дар поён, омодагии худро барои тадовоми райзаниҳои муназзам ва пайгирии амалии тавофуқот иброз карданд.
