Ҳадафи режими саҳюнистӣ аз ҳамла ба Доҳияи Ҷанубии Байрут

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз "Русия Ал-Явм", як масъули Лубнонӣ дар гуфтугӯ бо рӯзномаи "Ал-Ҷумҳурия" таъкид кард, ки ин кишвар дар паи мутаваққиф кардани таҷовузоти режими саҳюнистӣ аст.
Вай илова кард, ки ҳамлаи ахири режими саҳюнистӣ ба Доҳияи Ҷанубии Байрут ва террори яке аз фармондеҳони барҷастаи Ҳизбуллоҳ ба манзалаи ҳамлаи ошкор ба тарҳи раиси ҷумҳури Лубнон ба шумор меравад.
Ин масъули Лубнонӣ баён кард: Раиси ҷумҳури Лубнон бо ироаи ин тарҳ аз омодагии артиши кишвар барои таҳвил гирифтани контроли нуқоти панҷгонаи ишғолшуда ба маҳзи мутаваққиф шудани ҳамлаҳои артиши Исроил ва ҳамчунин омодагии Байрут барои музокира таҳти назорати Амрико ва дигар кишварҳо бо ҳадафи дастиёбӣ ба як тавофуқи ниҳоӣ хабар дода буд.
Вай ба нақл аз тарафҳои байналмилалӣ гуфт, ки ин тарҳ боиси норизоятии режими саҳюнистӣ шуда, чаро ки ҳадафи аслии Тел-Авив мабнӣ бар тадовоми ишғоли хоки Лубнон ва эҷоди минтақаи ҳоил (буферӣ) наздики марзҳои ин кишварро зери суол мебарад. Яке аз масъулони барҷастаи Эронӣ дар дидор бо як шахсияти Лубнонӣ ба ин ҳадафи режими саҳюнистӣ ишора карда буд.
Your Comment