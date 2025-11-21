Вокуниши шадидуллаҳни Кувайт ба ҳамлаҳои режими саҳюнистӣ ба Ғазза

Бинобар гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Шарқ, Вазорати хориҷаи Кувайт бо судури баёнияе ба ҳамлаҳои режими саҳюнистӣ ба Ғазза вокуниш нишон дод.
Дар ин баёния омадааст: "Кувайт ба шиддат ҳамлаҳои Исроил ба Ғаззаро маҳкум мекунад."
Вазорати умури хориҷа дар баёнияи худ бар лузуми ҳамафзоии ҷомеаи байналмилалӣ барои таваққуфи ин ҳамлаҳо, ки амният ва суботи минтақаро тазъиф мекунад, таъкид кард ва бар аҳаммияти анҷоми масъулиятҳои Шӯрои Амният дар ҳифзи сулҳ ва амнияти байналмилалӣ бо тазмини риояти комили қатъномаҳои байналмилалии марбута таъкид намуд.
Ҳамчунин Вазорати хориҷаи Кувайт таъкид кард: "Кувайт ҳамлаҳои Исроил ба Навори Ғаззаро ба шиддат маҳкум ва онро бетаваҷҷуҳии ошкор ба тамоми талошҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ барои таваққуф даргирӣ ва бозгардондани амният ва субот ба минтақа медонад."
Дар ин баёния ҳамчунин омадааст, ки ин иқдомот беэътиноӣ ба иҷрои қатъномаҳои байналмилалӣ, аз ҷумла қатъномаи шумораи 2803 Шӯрои Амният дар соли 2025 ба шумор меравад.
Your Comment