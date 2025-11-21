Таҳримҳои нави Амрико алайҳи Эрон

Бинобар гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Bloomberg, Вазорати Хазинадории Амрико дар идомаи фишорҳо алайҳи барномаи сулҳомези ҳастаии Ҷумҳурии Исломии Эрон як шабакаи нафтии Эронро таҳрим кард.
Вазорати Хазинадории Амрико дар баёнияе эълом кард, ки шабакаи нафтии ҳомии бахши низомии Эронро таҳрим кардааст.
Дар ин баёния номи 14 фард, 24 ширкат, 10 киштӣ ва 7 ҳавопаймо дида мешавад, ки дар феҳристи сиёҳи таҳримҳо қарор гирифтаанд.
"Скотт Басент", вазири Хазинадории Амрико, иддао кард: "Иқдоми имрӯз идомаи фишорҳои ҳадди аксарӣ барои қатъи манобеъи молии Эрон дар тавсиаи аслиҳаҳои ҳастаӣ ва ҳимоят аз гурӯҳҳои террористии ниёбатӣ ва мухталил кардани даромадҳои он барои маҳор кардани ҷаҳалабӣҳои ҳастаии он аст."
Вазорати Хазинадории Амрико афзуд: "Дафтари Назорати Дороиҳои Хориҷии Вазорати Хазинадории Амрико (OFAC) ҳамчунин шаш киштиро ҳадаф қарор медиҳад ва таҳримҳо алайҳи ناوгони нафткашҳои сояие, ки Эрон барои интиқоли содироти нафти худ ба бозор ба онҳо муттакӣ аст, густариш медиҳад."
Ин ниҳоди амрикоӣ иддао кард: "Давлати Трамп беш аз 170 киштии масъули ҳамли нафт ва фаровардаҳои нафтии Эронро таҳрим кардааст, ки боиси афзоиши ҳазинаҳо барои содиркунандагони нафти Эрон ва коҳиши даромади Эрон аз ҳар бушкаи нафти фурӯхта шудааст."
Вазорати Хазинадории Амрико ҳамчунин иддао кард: "Дафтари Назорати Дороиҳои Хориҷии Вазорати Хазинадории Амрико имрӯз иқдомоти бештареро алайҳи ширкати ҳавопаймоии эронии Моҳон Эйр анҷом медиҳад, ки аз наздик бо Неруи Қудси Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ барои таслиҳ ва таъмини гурӯҳҳои террористии таҳти ҳимояти Эрон дар саросари Ховари Миёна ҳамкорӣ доштааст."
