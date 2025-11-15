Трамп ба таваррум таслим шуд; Коҳиши тарифҳои бархе аз кишварҳои Амрикои Лотинӣ

Бино ба гузориши Агентии ахбории "Абно" ба нақл аз нашрияи амрикоии "Пулитико", як манбаи огоҳ дар Кохи Сафед, аз имзои созишномаҳои тиҷории нав бо чаҳор кишвари Амрикои Ҷанубӣ ва Марказӣ хабар дод, ки метавонад мунҷар ба коҳиши тарифаи воридоти бархе колоҳо монанди қаҳва, банан ва гӯшти гов шавад.
Бар асоси изҳороти ин мақоми аршади давлати Трамп, созиш бо ин чаҳор кишвар, тайи ду ҳафтаи оянда ниҳоӣ мешавад ва эҳтимоли дастёбӣ ба созишномаҳои бештар то поёни сол вуҷуд дорад.
Қарор аст, давлати Трамп созишномаҳои тиҷории наве бо Аргентина, Гватемала, Салвадор ва Эквадор имзо кунад, ки бар асоси он, тарифаи воридоти бархе колоҳо, аз ҷумла гӯшти гови Аргентина, қаҳва ва банан коҳиш меёбад.
Бар асоси созиш бо Аргентина, гӯшти гов аз тарифаи 10 дарсадӣ маоф мешавад, аммо саҳмияи содироти гӯшт тағйир нахоҳад кард.
Тарифаҳои куллӣ бар колоҳо тағйир накарда ва дигар колоҳои Аргентина, Гватемала ва Салвадор ҳамчунон шомили 10 дарсад ва маҳсулоти Эквадор 15 дарсад тарифа хоҳад буд.
Мушовирони иқтисодии Трамп эълом кардаанд, ки коҳиши тарифаҳо, бахше аз талоши давлат барои коҳиши нархҳост ва нархи колоҳое монанди қаҳва ва банан, мумкин аст коҳиш ёбад.
Your Comment