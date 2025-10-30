Райзании Муҳаммад Абдуссалом бо фиристодаи вижаи Созмони Милал

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Масира, Муҳаммад Абдуссалом, раиси ҳайати музокиракунандаи Ансоруллоҳи Яман, рӯзи чаҳоршанбе эълом кард, ки бо фиристодаи вижаи Созмони Милали Муттаҳид дидор ва дар бораи пешбурди раванди сулҳ бар асоси харитаи роҳе, ки пештар бо миёнаравии Уммон ва дар тавофуқ бо Арабистони Саудӣ ироа шуда буд, гуфтугӯ кардааст.
Вай гуфт: Бар зарурати азсаргирии иҷрои муфассали харитаи роҳ, ба вижа бандҳои марбут ба ҳуқуқи инсонӣ таъкид шуд ва ёдовар шудем, ки ҳеҷ далеле барои тадовуми таъхир дар иҷрои он вуҷуд надорад.
Раиси ҳайати музокиракунандаи Ансоруллоҳи Яман ҳамчунин афзуд, ки дар ин дидор бар бефоида будани боздоштҳои ғайримуҷаввизи кормандони созмонҳои фаъол дар Яман таъкид карда ва ёдовар шудааст, ки иттилооти тарафҳои амниятӣ дар Санъо дар бораи иқдомоти харобкоронаи бархе аз боздоштшудагон ба Созмони Милал ироа шудааст.
Абдуссалом тасриҳ кард: Ниҳодҳои зирабт омодаанд аснод ва мадорикеро ироа диҳанд, ки нишон медиҳад бархе аз ин афрод дар пӯшиши фаъолиятҳои башардӯстона, иқдом ба ҷосуси кардаанд.
Вай дар поён бар пойбандии Ансоруллоҳи Яман ба ёфтани роҳҳалҳои одил, тадовуми ҳамоҳангӣ бо ниҳодҳои байналмилалӣ ва тазмини фаъолияти қонунӣ ва амни созмонҳо дар чорчӯби вазоифи башардӯстонаашон таъкид кард.
Your Comment