Мушовири расонаии раиси дафтари сиёсии Ҳамос: Мо оташбасро нақз накардаем

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Аларабӣ, Тоҳир Ан-Нуно мушовири расонаии раиси дафтари сиёсии ҷунбиши муқовимати исломии Фаластин (Ҳамос) дар вокуниш ба ҳамлаҳои шаби гузаштаи режими саҳюнистӣ ба навори Ғазза ва шаҳодати беш аз 100 нафар, ки нақзи сареҳи оташбас аст, имрӯз чаҳоршанбе гуфт: Ҷунбиши Ҳамос ба оташбас пойбанд аст.
Ӯ афзуд: Мо аз миёнаравҳо мехоҳем, ки барои мулзам кардани ишғолгарон ба иҷрои бандҳои оташбас, иқдоми фаврӣ анҷом диҳанд. Мо оташбасро нақз накардаем.
Ан-Нуно баён кард: Дар мавриди баҳонаҳои ишғолгарон дар бораи кушта шудани як низомии ин режим дар Рафаҳ, ин минтақа таҳти контроли комили ишғолгарон аст ва аз ҷониби Ҳамос нақзи оташбасе анҷом нашудааст.
Вай афзуд: Ишғолгарон ривоятеро баён мекунанд, ки фақат худашон онро баён кардаанд, ва ишғолгарон дар Ғазза баҳонатарошӣ мекунанд.
