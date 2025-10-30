Вазири корҳои хориҷӣ: Музокирот бояд аз мавқеи баробар ва бар асоси манофеи мутақобил бошад / Дипломатия ҳатто зери оташи ҷанг барқарор аст

Бино ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт (а) - Абно - «Сайид Аббос Ароқчӣ» Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон рӯзи чоршанбе дар ҳамоиши бузургдошти Мирзо Муҳибалихон Нозимулмулк Марандӣ дар Донишгоҳи Табриз, бо ишора ба ҷойгоҳи дипломатия дар таърихи Эрон, гуфт: «Ҳодисаҳои ахир нишон дод, ки дипломатия ҳатто дар зери оташи ҷанг барқарор аст, аммо музокирот бо зӯроварӣ ва амр додан фарқ дорад.»
Гиромидошт аз Мирзо Муҳибалихон Нозимулмулк Марандӣ
Ароқчӣ дар ин маросим бо гиромидошт аз шахсияти таърихии Нозимулмулк Марандӣ, ӯро яке аз намодҳои дипломатияи муваффақи эронӣ дар даврони Қоҷор донист ва гуфт: «Нозимулмулк бо тезбинӣ, эътимод ба нафс ва шинохти дуруст аз шароити замона, маъмурияти ҳассоси худро дар таъйини ҳудуди кишвар ба беҳтарин наҳв анҷом дод.»
Дипломатияи эронӣ; мероси ақлоният ва иқтидор
Вазири корҳои хориҷӣ бо ишора ба суннати девонии Эронзамин, дипломатияро на василаи муваққатӣ барои берун шудан аз буҳрон, балки ҷилвае аз ақлонияти мондагор донист ва афзуд: «Дар суннати таърихии мо, гуфтугӯ бар се пояи: каромат, сабр ва тавозун устувор будааст.»
Вай таъкид кард: «Гуфтугӯ на майдони ақибнишинӣ аст ва на лоҷаҷат; балки арсаи ёфтани нуқтаи талоқӣ миёни иззат ва маслиҳат аст.»
Дипломатияи устонӣ; пуле барои иртиботи тамаддунӣ бо ҳамсоягон
Ароқчӣ бо ишора ба нақши устонҳои шимолу ғарби Эрон дар таърихи дипломатияи кишвар, аз иҷрои дипломатияи устонӣ дар иртибот бо кишварҳои ҳамсоя аз ҷумла Русия, Гурҷистон, Озарбойҷон, Арманистон ва Туркия хабар дод ва гуфт: «Намояндагиҳои сиёсӣ ва консулии мо бояд нақши муассире дар тақвияти табодулоти мардумӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ ифо кунанд.»
Музокирот бо душмани мутаҷовиз мумкин нест
Вазири корҳои хориҷӣ дар бахши поёнии суханони худ бо ишора ба таҷовузи ахир алайҳи Эрон, тасреҳ кард: «Ҷумҳурии Исломии Эрон бо душмани маккор ва мутаҷовизе, ки дар ҳини музокирот аз мадори гуфтугӯ хориҷ шуда ва ба таҳдид ва таҷовуз рӯй овардааст, музокира намекунад.»
Вай афзуд: «Шарти истимрори музокирот, тааҳҳуд ба дипломатия аз мавқеи баробар ва шарти муваффақияти он, пойбандӣ ба манофеи мутақобил аст.»
Даъват ба баҳрабардорӣ аз ганҷинаи асноди Вазорати корҳои хориҷӣ
Ароқчӣ дар поён аз пажӯҳишгарон ва алоқамандон ба таърихи равобити хориҷии Эрон даъват кард то аз ганҷинаи асноди Вазорати корҳои хориҷӣ, ки муштамил бар беш аз 60 миллион варақи санади таърихӣ аст, баҳрабардорӣ кунанд ва завоёи пинҳони сиёсати хориҷии Эронро ба ҷомеаи илмӣ муаррифӣ намоянд.
