Шайх Наим Қосим: Ҳадаф қарор додани Фаластин, Муқовимат ва Эрон, бахше аз як набарди воҳид аст/ Тарҳи пурхатари Трамп барои Ғазза; либоси амрикоӣ бар

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт (а) — Абно — дар маросими аввалин солгарди шаҳодати Шайх Набил Қовуқ ва Сайид Суҳайл ал-Ҳусайнӣ, ду нафар аз барҷастагони Муқовимати Исломии Лубнон, Шайх Наим Қосим, Дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон, бар тадовоми роҳи муқовимат ва дифоъ аз меҳвари ҳақ таъкид кард.
Ин маросим бо ҳузури шуморе аз раҳбарони муқовимат, шахсиятҳои сиёсӣ ва динӣ ва хонаводаҳои шаҳидон баргузор шуд.
Ёдбуди Шайх Қовуқ; аз ҷабҳаҳои набард то амнияти пешгирикунанда
Дабири кулли Ҳизбуллоҳ дар ин маросим, ёд ва хотираи Шаҳид Шайх Набил Қовуқро гиромӣ дошт ва ӯро ҳамразми Шаҳид Сайид Ҳошим Сафиуддин хонд, ки соли гузашта дар чунин рӯзе ба шаҳодат расид.
Вай бо ишора ба нақши муассири Шаҳид Қовуқ дар муқобила бо ҷанги таҳмилӣ алайҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон, аз масъулияти ӯ дар воҳиди амнияти пешгирикунанда аз соли 2018 то замони шаҳодаташ сухан гуфт.
Шайх Қосим дар посух ба ин пурсиш, ки чӣ гуна ин мақоми олирутба ба самте дигар мунтақил шуд, таъкид кард, ки пазириши ин масъулият бо итоати комил аз фармони Сайид Ҳасан Насруллоҳ сурат гирифтааст.
Вай ҳамчунин аз ҳамроҳии ҳамешагии Шаҳид Қовуқ бо муҷоҳидон дар ҷануб, Байрут ва Сурия ва ҳамчунин фаъолиятҳои илмӣ ва динии ӯ ёд кард ва осори мутааддиди вай дар заминаи сира, ахлоқ ва ақидаро барҷаста сохт.
Шаҳид Қовуқ; намунае аз огоҳӣ, имон ва исор дар набарди воҳид
Шайх Наим Қосим, Шаҳид Қовуқро намунае аз огоҳӣ, имон ва исор тавсиф кард ва гуфт: "Ҳангоме ки душманони Эрон, Муқовимати Исломӣ ва Фаластинро ҳадаф қарор медиҳанд, ин ҳама бахше аз як набарди воҳид аст ва ҳар кас дар минтақа бояд ба андозаи тавони худ масъулиятпазир бошад."
Вай бо ишора ба шаҳодати 12 олим дар набарди «Ули-ал-Баъс», бар нақши ҷудонопазири уламо дар ҳаракати сиёсӣ, ҷиҳодӣ ва амалии уммат таъкид кард.
Сайид Суҳайл ал-Ҳусайнӣ; ҳамроҳи Ҳоҷ Имод Муғния ва масъулиятҳои амниятӣ
Дабири кулли Ҳизбуллоҳ дар идома ба муаррифии Шаҳид Сайид Суҳайл ал-Ҳусайнӣ, фармондеҳи ҷиҳодӣ пардохт ва ӯро ҳамроҳ ва ҳамгоми Ҳоҷ Имод Муғния дар оғози роҳи муқовимат донист.
Вай нақши вижаи Ҳоҷ Имодро дар такя ба корҳои ҷиҳодӣ ва амниятии Шаҳид ал-Ҳусайнӣ ёдовар шуд.
Шайх Қосим, масъулияти амниятии минтақаи Байрут дар соли 1991, хидмат ба унвони ёвари Ҳоҷ Ризвон ва масъулияти мубориза бо ҷосусӣ то соли 2000-ро аз ҷумлаи савобиқи ӯ баршумурд. Ҳамчунин, масъулияти арконӣ ва муовинати Сайид Ҳасан Насруллоҳ аз соли 2008 ва аҳамият додан ба ҷанбаҳои хонаводагии муҷоҳидон аз дигар вижагиҳои ин шаҳид буд, ки мардум ӯро мояи тарбият, фарҳангӣ ва муаллим медонистанд. Шаҳид Насруллоҳ низ ӯро маъмури пайгирии бӯҳрони иқтисодӣ ва иҷтимоӣ кард ва тарҳҳои мутааддиде барои кӯмак ба мардум бунёд ниҳод.
Тарҳи «Исроили бузург»; тарҳе минтақаӣ бо ҳимояти Амрико
Шайх Наим Қосим дар идомаи суханони худ, бо ишора ба тарҳҳои минтақаӣ, тасреҳ кард, ки режими саҳюнистӣ дар паи тарҳи «Исроили бузург» аст ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба таври комил аз он ҳимоят мекунад.
Вай ҳар гомеро, ки мушоҳида мешавад, бахше аз ин тарҳ донист ва ҳар гуна ақибнишинии тактикиро низ фурсате барои сӯистифодаи душман баршумурд.
Дабири кулли Ҳизбуллоҳ, воқеаҳои ду соли гузашта дар Ғаззаро бахше ҷудонопазири тарҳи «Исроили бузург» хонд ва бар иртиботи ҳама чиз дар минтақа таъкид кард.
Вай хостори вокуниши ҳамагонӣ дар баробари таҳдидҳо шуд ва гуфт: "Мо ҳама бояд бо ин хатар рӯбарӯ шавем ва ҳеҷ кас набояд бигӯяд кишвари мо аз мавзӯъ дур аст, зеро ҳама ҳадаф гирифта шудаанд ва гоми кунунӣ дар Ғазза бардошта шуда ва соири гомҳо рӯзе бар асоси дидгоҳи исроилӣ рух хоҳад дод."
Тарҳи пурхатари Трамп барои Ғазза; либоси амрикоӣ бар тани тарҳи исроилӣ
Дабири кулли Ҳизбуллоҳ, тарҳи Трампро барои Ғазза пур аз хатарот тавсиф кард ва онро комилан мун-табиқ бо манофеи Исроил донист, ки бо тағйироте дар бархе бандҳо, ба тарҳи «Исроили бузург» мунҷар мешавад.
Вай афзуд, ки ин тарҳи исроилӣ бо либоси амрикоӣ, пурсишҳои бисёреро барангехта ва ҳатто бархе масъулони араб низ аз он мутааҷҷиб шуда ва хостори тавзеҳ шудаанд.
Шайх Қосим бо ишора ба бандҳои тарҳи Трамп, ин пурсишро матраҳ кард, ки дар сурати вуҷуди идорае байналмилалӣ дар Ғазза ва нотавонии масъулони он, ва дар сурати асир шудани размандагон, чӣ дастоварде аз набардҳои муқовимат боқӣ хоҳад монд?
Вай ҳамчунин ба чаҳор далели ироаи ин тарҳ дар ин мақтаи замонӣ ишора кард, аз ҷумла табаррааи Исроил дар баробари мавҷи маҳкумияти ҷаҳонӣ ва базак кардани чеҳраи ин режим.
Навгонҳои пойдорӣ ва интизор барои эъломи натиҷа аз сӯи фаластиниён
Шайх Наим Қосим, ҳузури навгонҳои пойдории ҷаҳонӣ аз даҳҳо кишвар барои ҳимоят ва шикастани муҳосираи Ғаззаро нишондиҳандаи инҳитоти Исроил донист ва аз нақши Испониё дар ин замина ташаккури вижа кард.
Вай таъкид кард, ки мунтазири натиҷае ҳастанд, ки фаластиниҳо эълом кунанд, зеро тарҳи Трамп як барнома аст, на тавофуқ, ва ҳеҷ чиз ҷуз бар асоси тавофуқ рух нахоҳад дод. Таслим барои фаластиниҳо матраҳ нест ва ҳадди ақал кишварҳои арабӣ ва исломӣ набояд бар муқовимат фишор биёваранд.
Ҳушдор нисбат ба талоши душман барои эҷоди фитна дар Лубнон
Дабири кулли Ҳизбуллоҳ бо ишора ба «таҷовуз ва зиёдахоҳии режими саҳюнистӣ», таъкид кард, ки ин ҳамлаҳо бо ҳадафи фишор бар муқовимат ва мардуми Лубнон ва тазъифи кишвар анҷом мешавад ва ин пуштибонӣ ҳамаҷониба аз сӯи Амрикост.
Вай нокомии тарҳи душман барои густариши ҳӯзаҳои нуфуз ва дахолати мустақими Амрико дар умури минтақаиро ёдовар шуд ва гуфт, ки талоши тарафҳои хориҷӣ барои мудохила дар сохтори давлат низ бо шикаст мувоҷеҳ шудааст.
Шайх Қосим ҳадафи душманро эҷоди фитна миёни нерӯҳои мусаллаҳи Лубнон донист, аммо таъкид кард, ки артиши Лубнон бо ҳикмат рафтор карда ва артиш ва муқовимат ҳар ду равшан сохтаанд, ки эҷоди фитна маҳкум аст.
Вай бо эътироф ба тафовути тавони низомӣ бо режими саҳюнистӣ, бартарии Ҳизбуллоҳро дар пойбандӣ ба ватан, омодагӣ барои фидокорӣ ва муқовимат ва иттико ба иродаи мардумии таърихӣ донист.
Бозпасгирии ҳокимият ва мухолифат бо тарҳҳои хориҷӣ барои интихобот
Шайх Наим Қосим аз масъулон хост ҳамвора бар бозпасгирии ҳокимият таъкид кунанд ва кумитаҳои доимӣ барои ин масъала ташкил диҳанд.
Вай ҳамчунин аз гурӯҳҳои сиёсӣ, ки манофеи Амрико ва режими саҳюнистиро мадди назар қарор медиҳанд, интиқод кард ва машғул шудан ба масоили фаръиро коҳишдиҳандаи масъулияти давлат дар қиболи умури асосӣ донист.
Дабири кулли Ҳизбуллоҳ бар зарурати бозсозии Лубнон таъкид кард ва ёдовар шуд, ки давлат бояд барномарезиҳои лозимро барои иҷрои ин тааҳҳуд анҷом диҳад.
Вай ҳамчунин дар бораи тарҳи қонуни интихобот барои намояндагии муҳоҷирон ҳушдор дод, ки наметавон қонуни интихоботиро ба нафъи гурӯҳи хоссе тадвин кард ва ҳар гуна тарҳ бар асоси фишорҳои хориҷиро рад кард.
