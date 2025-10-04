Сардор Қоонӣ: Тарҳи халъи силоҳи Ҳизбуллоҳ бархоста аз нотавонии саҳюнистҳост

Ба гузориши хабаргузории Абно, Сардор Сартипи Посдор Исмоил Қоонӣ, Фармондеҳи Нерӯи Қудси Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ, бо ҳузур дар барномаи "Ҳамъаҳд" бо баёни ин ки ҳангоме ки оғози амалиёт дар Ғазза эълом шуд, Ҳания дар ҳоли ҳаракат ба самти фурудгоҳ барои сафар ба Ироқ буд ва амалан дар масири бозгашт мутталеъ шуд, изҳор кард: "Ин амалиёт тавассути Ҳизбуллоҳ, дар ҳақиқат, ҳамчун як вазифаи илоҳӣ, исломӣ ва динӣ ва дар ростои дифоъ аз мазлумон, бо тадбир, ҳикмат ва тасмими дурусти Шаҳид Сайид Ҳасан Насруллоҳ анҷом шуд."
Сардор Қоонӣ афзуд: "Ҳизбуллоҳ дар саҳнаи ҳимоят ва пуштибонӣ аз муқовимати Фаластин нақши ҷиддӣ ва таъсиргузор ифо кард ва маҷмӯаи амалиётҳоеро алайҳи шаҳракнишинон дар шимоли сарзаминҳои ишғолӣ пеш бурд."
Вай афзуд: "Рӯзи оғози амалиёти «Тӯфони Ақсо» дар ҳафтуми октябр, ҳангоми вуруд ба Лубнон, бо худ меандешидам, ки чӣ гуна бояд бо Сайид Ҳасан дар бораи ин ҳодиса сухан гуфт ва чӣ бояд кард ё накард. Аммо пеш аз он ки сухане оғоз шавад, мушоҳида кардам, ки Сайид Ҳасан Насруллоҳ аз ҳамон лаҳзаи шуруъи амалиёт, амиқан дар андешаи вазифаи динӣ ва илоҳии хеш фурӯ рафта буд."
Фармондеҳи Нерӯи Қудси Сипоҳ хотирнишон кард: "Нуктаи қобили таваҷҷуҳ он буд, ки на мо, на Сайид Ҳасан ва на ҳатто раҳбарони аслии Ҳамос аз замони дақиқи ин амалиёт мутталеъ набуданд. Ҳангоме ки оғози амалиёт дар Ғазза эълом шуд, Ҳания дар ҳоли ҳаракат ба самти фурудгоҳ барои сафар ба Ироқ буд ва амалан дар масири бозгашт мутталеъ шуд."
Вай идома дод: "Салобат ва тадбири фармондеҳони ҳозир дар Ғазза нишон дод, ки ин амалиёти ҳассос ниёзманд ба диққат ва барномарезии вижа будааст. Ҳамон гуна ки Раҳбари Инқилоб фармуданд «бӯса мезанам бар пешонии касоне, ки ин кори бузургро анҷом доданд», ин сухан баёнгари ҳикмат ва азамати иқдоми онон аст. Дар ҳоле ки ҳеҷ кас аз оғози амалиёт мутталеъ набуд, Шаҳид Сайид Ҳасан Насруллоҳ бо диққат ва назм, мароҳили мавриди ниёзро мушаххас карда буд."
Сардор Қоонӣ таъкид кард: "Шаҳид Насруллоҳ бо дарки шароити иҷтимоии Лубнон, оғози амалиётро бо замонбандии дақиқ ҳамоҳанг сохт ва тасмим гирифт шуруъи он дар шабе бошад, ки минтақаи ҷануб хулуттар мешавад. Ин интихоб, намунае равшан аз тадбири ҳакимона ва таклиф-мадоронаи ӯ буд, ки ба суръат ва бо муваффақият ба иҷро даромад."
Сайиди Муқовимат дар баробари ҳодисаи пейҷерҳо салобат нишон дод
Фармондеҳи Нерӯи Қудси Сипоҳ афзуд: "То замони шаҳодат, Шаҳид Сайид Ҳасан Насруллоҳ дар мавоқеи ҳассос бо тадбир ва салобат, саҳюнистҳоро дар ҷанги равонӣ ва низомӣ ба чолиш кашид. Дар баръае наздик ба ду ҳафта бидуни суханронӣ, ӯ режими саҳюнистиро дучори ваҳшат кард ва нишон дод, ки ба ҳамаи аъбоди ҷанг, аз низомӣ то равонӣ, мусаллат аст. Дар ҳодисаи талхи инфиҷори пейҷерҳо, ки ҳазорон шаҳид ва маҷрӯҳ бар ҷой гузошт, Сайид Насруллоҳ бо истиқомати мисолзанӣ истод ва бо баёни ҷумлае таърихӣ таъкид кард, ки агар ҷомеаи мо Имомҳусайнӣ намебуд, ин мусибатҳо таҳаммулпазир намешуд."
Вай гуфт: "Нигоҳи маънавӣ ва роҳбурдии ӯ, Ҳизбуллоҳ ва мардумро дар сахттарин шароит пойдор нигоҳ дошт. Бо вуҷуди нигарониҳо аз ҷони ӯ, тадобири ҳифозатии густурдае иттихоз шуда буд, аммо саранҷом шаҳодат, сарнавишти ин раҳбари бузург шуд."
Фармондеҳи Нерӯи Қудси Сипоҳ тасриҳ кард: "Режими саҳюнистӣ дар баробари фишорҳои Ҳизбуллоҳ, ки як-севуми тавони артиши худро дар ҷануби Лубнон даргир карда буд, тоқат наёвард ва муодилаи ҷангро ба ҳам зад. Пас аз силсилаи ҷиноёт, аз шаҳодати фармондеҳон гирифта то ҳодисаи инфиҷори пейҷерҳо, ниҳоятан ҷинояти бузурги шаҳодати Сайид Ҳасан Насруллоҳ рақам хӯрд."
Сардор Қоонӣ ёдовар шуд: "Дар ин ҳамла, илова бар бомбҳои сангин, аз маводи кимиёвӣ низ истифода шуд, ки онро ба як ҷинояти ҷангии ошкор бадал сохт. Шаҳид Сайид Насруллоҳ на танҳо раҳбари Ҳизбуллоҳ, балки ҳамчун кӯҳи устувори Лубнон шинохта мешуд; кӯҳе, ки мардум, чӣ шиъа ва чӣ ғайришиъа, дар сахттарин ҳодисаҳо ба он такя мекарданд."
