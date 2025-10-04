Генерал-майор Мӯсавӣ: ФАРАҶА рамзи иқтидор ва тавоноӣ дар ҳифзи амнияти миллӣ аст

Ба гузориши хабаргузории Абно, Генерал-майор Сайид Абдурраҳим Мӯсавӣ дар ин паём хитоб ба Сардор Сартипи Посдор Аҳмадризо Родон, Фармондеҳи кулли Интизомӣ, бо гиромидошти ёди шаҳидони воломақоми ФАРАҶА ва таҷлил аз хонаводаҳои онон, нақшофариниҳои ҳушмандонаи ин нерӯро дар арсаҳои мухталифи маъмуриятӣ барҷаста тавсиф кард.
Вай дар бахши дигари паёми худ изҳор дошт: «ФАРАҶА бо баҳрагирӣ аз иқтидори нарм ва қудрати ҳушманд, на танҳо ба мардумисозии амният ва артои сармояи иҷтимоии низоми исломӣ кӯмак карда, балки дар тақвияти эҳсоси амният ва эътимоди умумӣ низ нақши бебадал ифо намудааст.»
Матни комили паём чунин аст:
Бародари олиқадр Сардор Сартипи Посдор Аҳмадризо Родон Фармондеҳи муҳтарами кулли Интизомии Ҷумҳурии Исломии Эрон
Фарорасии Ҳафтаи Фармондеҳии Интизомӣ, ки ёдовари ҷонбозиҳо ва даловарии пулиси шуҷоъ, ғаюр ва инқилобии кишвар аст, ба ҷаноби олӣ, фармондеҳон, мудирон, кормандони худум ва хонаводаҳои сабур ва исор-гари ин фармондеҳии муқтадир ва мардумӣ табрик ва таҳният арз менамоям.
ФАРАҶА имрӯз мазҳари пулиси ҷомеа-меҳвар, мардум-поя ва дар тарози Инқилоби Исломӣ аст, ки бо баҳрагирӣ аз иқтидори нарм ва қудрати ҳушманд, на танҳо ба мардумисозии амният ва артои сармояи иҷтимоии низоми исломӣ кӯмак карда, балки дар тақвияти эҳсоси амният ва эътимоди умумӣ низ нақши бебадал ифо намудааст.
Нақшофариниҳои ҳушмандона ва муқтадиронаи ин нерӯи роҳбурдӣ дар арсаҳои маъмуриятӣ, аз дифоъи муқаддаси 12-рӯза дар баробари ҷанги таркибӣ ва таҳмилии режими саҳюнистӣ ва ҳомиён ва ҳамроҳони мустакбири он бавежа Амрикои ҷанг-афрӯз то шиносоӣ ва дастгирии муздурон ва омилони нуфуз ва ҷосусии бегона, пешгирии ҳушманд аз ҷурм ва муқобила бо ноҳанҷориҳо ва мафосиди иҷтимоӣ, мубориза бо қочоқи коло ва маводи мухаддир, таъмини амнияти марзҳо ва бархӯрд бо барҳамзанандагони назми умумӣ, рамзи тавоноии рӯзафзуни ин ниҳод дар ҳифзи амнияти миллӣ ва ҳифзи назму оромиши ҷомеа аст.
Аз нуқоти қуввати ФАРАҶА, ҳам-афзоӣ ва таомули роҳбурдӣ бо соири Қувваҳои Мусаллаҳ ва ниҳодҳои амниятӣ ва иттилоотӣ аст, ки зарфияти боздорандагӣ ва қудрати миллии Ҷумҳурии Исломии Эронро арто дода ва амнияти пойдорро ба як мутолибаи муҳаққақшуда барои мардуми азизи кишвар бадал сохтааст.
Инҷониб зимни гиромидошти ёд, ном ва хотираи шаҳидони воломақоми Фармондеҳии Интизомӣ ва таҷлил аз хонаводаҳои мукаррами онон, тавфиқоти рӯзафзуни ҷаноби олӣ ва ҳамаи кормандони худуми ФАРАҶА дар масири таҳаққуқи аҳдофи Гоми Дувум ва масири тамаддунсозии Инқилоб, таъмиқи иқтидори нарм ва афзоиши тобоварии иҷтимоӣ, таҳти иноёти Ҳазрати Вали-Аср (аҷҷалаллоҳу Таъоло Фараҷаҳуш Шариф) ва раҳбарии ҳакимонаи Мақоми Муаззами Раҳбарӣ ва Фармондеҳи кулли Қуво Ҳазрати Имом Хоманаӣ (маддаллоҳул-олӣ) ро аз Худованди мутаъол хосторам.
Раиси Ситоди кулли Қувваҳои Мусаллаҳ Генерал-майор Сайид Абдурраҳим Мӯсавӣ Меҳр 1404 (Октябр 2025)
