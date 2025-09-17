«Флотилияи Сумуд» муҳимтарин чолиш дар баробари Исроил аст / Ҳаракати ҷаҳонии дарёӣ ба сӯи Ғазза идома меёбад

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт (а) — АБНА — флотилияи дарёии Сумуд чанд рӯзест, ки ба сӯи соҳилҳои Ғазза ба роҳ афтодааст. Ин корвон аз афроди 47 кишвари дунё ташаккул ёфтааст; кишварҳое, ки қабл аз ин номашон дар ҳавзаи кишварҳои ҳомии муқовимат ва Ғазза набуд, аммо имрӯз бо азми росих омодаи ҳар сенарияе аз сӯи душмани ишғолгар ҳастанд. Қатъан ин флотилия охирин флотилияи дарёӣ барои эъзом ба соҳилҳои Ғазза нахоҳад буд ва ин корвон дар ҳар сурате пирӯз ва дар хатти муқаддами соири корвонҳо барои шикасти муҳосираи золимонаи Ғазза ҳастанд.
«Алӣ Акбар Сайёҳ Тоҳирӣ», фаъоли ҳавзаи байналмилал ва аз ҳамроҳони флотилияи Сумуд дар Тунис, дар гуфтугӯ бо хабарнигори АБНА аз аҳдофи ташкили ин флотилия ва эҳтимолоти сарнавишти он ва идомаи ҳаракати ҷаҳонӣ барои шикасти муҳосираи золимонаи режими саҳюнистӣ алайҳи Ғазза гуфт:
АБНА: Идеяи ташкили флотилияи дарёии Сумуд ба сӯи Ғазза чигуна ва аз сӯи чӣ афрод ва кишварҳое шакл гирифт ва бо вуҷуди тавқифи киштиҳои қаблӣ мисли «Мадлин» ва «Ҳанзала» чаро ин идея муҷаддадан пайгирӣ шуд?
Сайёҳ Тоҳирӣ: Идеяи ташкили флотилияи Сумуд аз сӯи гурӯҳҳои фаъоли зиддиҷанг ва ҳуқуқи башарии аврупоӣ ва афроди ҳомии Фаластин дар шимоли Африқо шакл гирифт. Аврупоиҳо қабл аз флотилияи Сумуд, ду киштии «Ҳанзала» ва «Мадлин»ро ба сӯи Ғазза роҳ андохта буданд, ки киштии «Мадлин» тавассути паҳподи режими саҳюнистӣ мавриди ҳадаф қарор гирифт ва аъзои киштии «Ҳанзала» дастгир ва киштӣ мусодира шуд.
Бинобар ин, дастандаркорони ин ду киштӣ бо ҳамроҳии ҳомиёни Фаластин дар Аврупо ва шимоли Африқо тасмим гирифтанд иқдоми сеюми ҳаракати бузурги дарёиро ба сӯи Ғазза бо ҳадафи шикастани муҳосираи золимонаи Исроил анҷом диҳанд. Ҳомиёни Фаластин дар шимоли Африқо қабл аз ин флотилия, корвони заминии Сумудро аз Марокаш ва баъд аз он Алҷазоир, Тунис, Либия ва саранҷом то марзи Миср эъзом карданд. Аммо мутаассифона, давлатҳои Либия ва Миср нагузоштанд ин корвони заминӣ ба марзи Рафаҳ дар шимоли Миср болои саҳрои Сино бирасад ва кӯмакҳои мардумиро ба дасти мардуми Ғазза бирасонанд.
Корвони дарёии Сумуд барои шикастани муҳосираи Ғазза дорои чанд вижагӣ ва мушаххаса нисбат ба корвонҳои гузашта аст. Аввалан; теъдоди кишварҳо дар ин корвон нисбат ба корвонҳои гузашта бештар шуда ва афрод аз 47 кишвари дунё дар ин флотилия намоянда доранд ва аз тарафи дигар, теъдоди киштиҳо низ бештар шуда ва ҳудуди 60 киштӣ дар ин флотилия ҳузур доранд, ки бархӯрди режими саҳюнистиро бо он сахттар кардааст ва куллли артиш ва нерӯи дарёии ишғолгарон бояд муқобилаи тоқатфарсое бо 400 то 500 нафар дошта бошанд.
Ҳамчунин, кӯмакҳои ин корвон комилан мардумӣ аст ва ҳеҷ давлат ё ҷабҳае пушти онҳо нест. Ҷабҳаи ҷадид эҷодшуда аз кишварҳое ҳастанд, ки режими ишғолгар аз самти онҳо эҳсоси хатар намекард ва ин яке дигар аз вижагиҳои барҷастаи ин корвон аст. Вижагии дигари ин корвон ин аст, ки мавриди таваҷҷуҳи расонаҳои ҷаҳонӣ қарор гирифта аз ҷумла шабакаи Алтернатив, хабарнигорони расонаҳои маҳаллӣ, арабӣ ва англисӣ ва афроди таъсиргузор, ки аз фазои корвон лайв, пост ва сторӣ дар фазои маҷозӣ мегузоранд то мардуми дунё аз ҳаракати ин корвон огоҳ шаванд.
АБНА: Пешбинии шумо аз сарнавишти ин флотилия чист ва чӣ қадар дар арсаи амал метавонад муҳосираи Ғаззаро бишканад?
Сайёҳ Тоҳирӣ: Ду ҳолат барои сарнавишти ин корвон тасаввур аст; ё афроди он боздошт, маҷрӯҳ ва шаҳид мешаванд ва ё муваффақ мешаванд ба соҳилҳои Ғазза бирасанд ва муҳосираро бишкананд, ки дар ду ҳолат аъзои корвон пирӯз шуданд. Замоне, ки корвони Сумуд ба соҳилҳои Ғазза наздик шавад, нерӯи дарёии режими ишғолгар маҷбур мешавад ҳазинаи болое барои мубориза бо ин корвон пардохт кунад, чун аксари афроде, ки дар ин киштиҳо ҳастанд, миллияти аврупоӣ доранд ва дар сурате, ки ҳодисае барои онҳо рух диҳад, чӣ захмӣ ва ё кушта шаванд, режими ишғолгари саҳюнистӣ бо давлатҳои онҳо дучори чолиш мешавад ва таҳти фишори сиёсӣ ва расонаӣ қарор мегиранд ва афкори умумии ҷаҳон рӯи озодии ин афрод мутамарказ мешавад ва ин амр барои режими ишғолгари Исроил чолишбарангез аст, аз ин рӯ душмани саҳюнистӣ талош кард ин корвонро дар ҳамон мабдаъ мавриди ҳадаф қарор диҳад ва аъзои онро дучори тарс кунад.
Агар ин корвон муваффақ шавад ва ба соҳилҳои Ғазза бирасад, умедро дар дили мардуми Ғазза зинда мекунанд ва миллатҳои дунё низ мефаҳманд, ки бо ҳамбастагӣ ва фишор алайҳи душман метавонанд муҳосираи мардуми Ғаззаро бишкананд. Ва об, ғизо ва доруро ба мардум бирасонанд ва ин иттифоқи муборак мардуми Ғаззаро барои мубориза бо душман мусаммимтар ва умедвортар мекунад.
АБНА: Дар сурати ҳамлаи Исроил ба ин флотилия барои идомаи ин роҳ чӣ тадбирҳое андешида шуда ва оё ба суръат флотилияи баъдӣ эъзом мешавад?
Сайёҳ Тоҳирӣ: Аъзои ин корвон дорои рӯҳияи болое буданд ва омодаи ҳар гуна бархӯрди сахт буданд, ва аз ҳеҷ чиз наметарсиданд ва мегуфтанд омодаи асорат ва ё фидо кардани ҷони худ ҳастем, чаро ки бо хуни мо мардуми дунё бедор мешаванд ва ҳар гуна бархӯрде, ки бо ин флотилия сурат гирад, теъдоди бештаре аз фаъолони ҳуқуқи башар, иҷтимоӣ ва сиёсӣ дар қолаби корвони навтар ва бузургтаре ба сӯи соҳилҳои Ғазза ба роҳ меафтанд то ҷилавгири куштори оммавӣ ва муҳосираи золимонаро бигиранд.
АБНА: Ба унвони як фаъоли байналмилалӣ рӯи گزинеи бедорӣ ва таъсиргузорӣ рӯи мардуми Миср бо вуҷуди тадобири шадиди амниятии Миср ва эҷоди наҳзати бедории мардуми Миср ба унвони ҳамсояи Ғазза дар марзи Рафаҳ чӣ қадар мешавад ҳисоб кард ва робита бо фаъолони мисрӣ, ки муқими кишварҳои дигар ҳастанд барои асаргузорӣ дар дохили Миср чӣ қадар метавонад дар бедорӣ ва хезиши мардуми Миср муассир бошад?
Сайёҳ Тоҳирӣ: Мардуми Миср ва бисёре аз аҳзоб ва ё гурӯҳҳои исломгаро ва носериҳо аз гузашта пештози мубориза бо Исроил буданд, аммо мутаассифона, чанд солест, ки дар давлати ҷадиди Сиси ва шароити сахт ва фишорҳои иқтисодӣ ва тарс аз Амрико ва Исроил арсаро бар ҳомиёни Фаластин танг кардааст ва давлати Миср ҷараёнҳои сиёсии ҳомии Фаластинро саркӯб ва боздошт мекунад, ба тавре, ки онҳо ҷуръати фаъолият надоранд. Аз тарафи дигар, шароити Миср амниятӣ аст ва афроди маҳдуде аз дохили Миср ҳимояти расонаӣ ва каломии худро бо ин корвон эълом карданд ва наметавон интизор дошт мардуми Миср ба сӯи Рафаҳ бираванд, аз ин рӯ бояд бар рӯи бедорӣ ва огоҳии мардуми Миср ва ҳамроҳии артиш ва давлат кор кард то тадбире биандешанд ва муҳосираи золимонаро бишкананд.
АБНА: Ба унвони сухани поёнӣ дар хусуси фаъолиятҳои мардумӣ ва байналмилалӣ дар дохили Эрон дар дифоъ аз мардуми Ғазза чӣ назар доред?
Сайёҳ Тоҳирӣ: Гурӯҳҳои мардумӣ ва расонаии ҳомии Фаластин дар Эрон лозим аст бо тавлидоти мактуб ва расонаӣ бо ҳомиёни байналмилалии Фаластин дар дунё иртибот бигиранд ва онҳоро аз талошҳои мардумии Эрон дар ҳимоят аз Ғазза ва муқовимат огоҳ кунанд, чаро ки мардуми дунё аз кӯмакҳои мардумии эрониҳо ба мардуми Ғазза ва Лубнон мисли эҳдои тилло ва ҷавоҳироти бонувони эронӣ огоҳӣ надоранд, аз ин рӯ бояд дар арсаи фаъолиятҳои мардумӣ ва байналмилалӣ ва иртиботгирӣ бо ҳомиёни Фаластин дар дунё ва ҳузур дар рӯйдодҳои байналмилалӣ дар дифоъ аз Ғазза ва муқовимат ҷиддитар вуруд пайдо кунем.
